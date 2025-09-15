Nghệ An: Triệu tập 14 thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố

Ngày 15/9, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã xác minh, làm rõ và triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra đêm 12/9, rạng sáng 13/9 tại Khu đô thị Handico Vinh Tân.

Theo thông tin ban đầu, đêm 12/9, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên mang dao, kiếm, điều khiển xe môtô không gắn biển số, đuổi đánh nhau trên đường phố.

Hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo từ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ việc do thanh thiếu niên gây ra, Công an phường Trường Vinh đã phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra và Trung tâm Thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu) triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Mặc dù vụ việc xảy ra ban đêm, hình ảnh từ camera an ninh không rõ nét và các đối tượng đã tháo biển số xe để tránh bị nhận dạng, lực lượng chức năng vẫn nhanh chóng khoanh vùng, truy xét.

Chỉ sau 8 giờ xác minh, Công an phường Trường Vinh đã xác định được danh tính 14 đối tượng liên quan, tuổi từ 15-17, cư trú tại nhiều phường ở thành phố Vinh (cũ).

Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy, 2 kiếm kim loại sắc nhọn và một số vật chứng liên quan. Cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đậu H. (sinh năm 2009) và Vũ Minh H. (sinh năm 2008), cùng trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Hai đối tượng này tự xưng là thành viên của các nhóm “24” và “651” trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

