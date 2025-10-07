Đồng Tháp: Cung vượt cầu, giá cá điêu hồng giảm mạnh

Hiện giá cá điêu hồng nuôi lồng bè thương phẩm ở Đồng Tháp giảm sâu, trong khi chi phí đầu vào như thức ăn, con giống vẫn duy trì ở mức cao, khiến các hộ nuôi rơi vào cảnh thua lỗ sau nhiều tháng chăm sóc.

Theo ghi nhận tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Tiền, phường Thới Sơn, các hộ nuôi đang bắt đầu vào vụ thu hoạch cá điêu hồng nuôi lồng bè. Ông Nguyễn Công Chánh, hiện đang nuôi 5 bè nuôi cá điêu hồng nuôi lồng bè ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông vừa xuất bán một bè cá điêu hồng với số lượng khoảng 8 tấn.

Theo Nguyễn Công Chánh, thương lái thu mua với giá 32.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với tháng trước.

Nguyên nhân giá cá điêu hồng giảm mạnh là do cung vượt cầu, nhiều hộ dân mở rộng quy mô hoặc tăng mật độ nuôi, dẫn đến tình trạng thu hoạch đồng loạt. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều có xu hướng giảm.

Ông Nguyễn Công Chánh phân tích ở thời điểm thả giống đầu năm, giá cá giống chuyên chở đến bè khoảng 50.00 đồng/kg (loại 70 con/kg), đồng thời giá thức ăn cũng tăng nên người nuôi thua lỗ.

Với mức giá trên, người nuôi lỗ khoảng 8.000 đồng mỗi kg cá, sau 8 tháng thả nuôi. Do giá cả và thị trường tiêu thụ bấp bênh, nhiều hộ nuôi không còn mặn mà với mô hình nuôi cá lồng bè trên sông.

Trước việc giá cá điêu hồng nuôi lồng bè “chạm đáy,” nhiều hộ nuôi tại Đồng Tháp đang “neo” cá lại, chấp nhận rủi ro hao hụt, bệnh tật để duy trì đàn cá, chờ giá cá lên để bán nhằm tránh thua lỗ.

Riêng những hộ đã thu hoạch và bị thua lỗ, có tâm lý “treo bè” không tiếp tục thả nuôi vụ mới. Trước những khó khăn này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm đầu ra, định hướng người dân nuôi cá theo hướng an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết, giá cá điêu hồng thương phẩm nuôi lồng bè ở địa phương đang xuống rất thấp trong khi giá cả đầu vào khá cao. Phường Thới Sơn hiện có khoảng 570 bè nuôi cá, nhưng thực tế số bè đang nuôi thả nuôi khá ít. Do càng nuôi càng thua lỗ, nhiều chủ bè cá đã “treo bè,” không dám tái đàn để chờ động thái của thị trường.

Hiện nay, phường Thới Sơn cũng định hướng cho một số hộ chuyển sang mô hình nuôi cá kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, đưa du khách tham quan bè cá, thưởng thức ẩm thực ngay trên sông Tiền. Tuy nhiên, mô hình này chỉ mang tính tạm thời, không phát triển bền vững.

Theo ngành chức năng địa phương, để hạn chế rủi ro “được mùa mất giá”, người nuôi cá điêu hồng cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, tham gia vào các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác có hợp đồng bao tiêu. Cùng đó, việc nắm bắt thông tin thị trường, dự báo giá cả cũng là yếu tố then chốt giúp bà con chọn đúng thời điểm thu hoạch.

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.700 lồng bè nuôi cá trên sông Tiền, sản lượng thu hoạch mỗi năm đạt trên 12.000 tấn thủy sản, gồm nhiều loại cá đặc sản có giá trị như: điêu hồng, chim, lăng, chép…. Tuy nhiên, biến động giá thời gian qua khiến lợi nhuận người nuôi bị ảnh hưởng..

Nhằm giúp nông dân địa phương phát triển tiềm năng nuôi thủy sản theo mô hình lồng bè trên sông Tiền, ngành nông nghiệp địa phương chú trọng hỗ trợ chuyển giao khoa học-công nghệ nuôi trồng, giúp người dân yên tâm bám nghề và giữ vững thương hiệu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi cá tra và nuôi cá bè trên địa bàn chậm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết không thuận lợi và giá một số sản phẩm thủy sản không ổn định.

Đến nay, diện tích thả nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh hơn 20.465 ha, đạt 98,94 % kế hoạch, tăng 6,9 % so cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi và khai thác 779.515 tấn. Đến cuối năm 2025, ước diện tích thả nuôi 22.760 ha, đạt 110 % kế hoạch, sản lượng nuôi và khai thác 1.030.355 tấn./.

