Mỹ cho phép khai thác dầu khí trở lại ở nhiều vùng biển

Bộ Nội vụ Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch mở lại các vùng biển liên bang ngoài khơi các bang California, Florida và Alaska cho hoạt động cho thuê khai thác dầu khí, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm khai thác tối đa trữ lượng năng lượng ngoài khơi của Mỹ.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ đang xem xét 34 cuộc đấu giá cho thuê các lô ngoài khơi trong giai đoạn từ 2026-2031, bao gồm 6 lô ngoài khơi Nam California, 2 lô tại Vịnh Mexico phía Đông và 21 lô ngoài khơi Alaska. Đây là chính sách mở rộng mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum đã ký lệnh “Giải phóng năng lượng ngoài khơi của Mỹ,” yêu cầu Cục Quản lý Năng lượng Đại dương (BOEM) chấm dứt chương trình hạn chế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và thay thế bằng Chương trình Khai thác OCS thứ 11, mở rộng đáng kể hoạt động khai thác đến tháng 10/2026.

Chủ tịch Viện Dầu khí Mỹ (API) Mike Sommers gọi đây là “bước đi lịch sử” sau nhiều năm trì hoãn, “mở đường cho chương trình 5 năm mới rộng lớn hơn, thu hút đầu tư dài hạn và tăng khả năng chi trả cho năng lượng.



Tuy nhiên, chính sách này lập tức châm ngòi cuộc đối đầu mới giữa Nhà Trắng và Thống đốc California Gavin Newsom, người đang theo đuổi nỗ lực xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch để góp phần chống biến đổi khí hậu. Dù vậy, Thống đốc Newsom không có quyền ngăn chặn chính sách này.

Theo luật liên bang, vùng biển trong phạm vi ngoài 3 hải lý kể từ bờ biển thuộc thẩm quyền chính phủ liên bang - nghĩa là California không thể phủ quyết quyết định của Bộ Nội vụ.

Nhưng tiểu bang này có thể gây khó khăn thông qua các hạ tầng cảng, đường ống và thủ tục môi trường, từ đó có thể làm cho việc khai thác thiếu hiệu quả kinh tế.

Tại California, nhiều mỏ dầu khí ngoài khơi vẫn đang hoạt động theo các hợp đồng cấp phép từ những năm 1980, nhưng sản lượng giảm mạnh do hàng loạt lệnh cấm của Tổng thống và Quốc hội trong 10 năm qua, trong khi các nhóm môi trường tiếp tục phản đối.

Chính sách này cũng đối đầu với các chính trị gia bang Florida, những người lo ngại các sự cố tràn dầu có thể tàn phá ngành du lịch trị giá hàng trăm tỷ USD của bang.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump từng bị chỉ trích khi mở gần toàn bộ vùng biển liên bang cho hoạt động khai thác, khiến ông sau đó gia hạn lệnh cấm khoan từ Florida đến South Carolina đến năm 2032.

Kế hoạch mở rộng dầu khí ngoài khơi lần này đánh dấu bước xoay trục quyết liệt của Mỹ trở lại chiến lược năng lượng độc lập và thống trị toàn cầu./.

Mỹ tiếp tục cho phép khai thác dầu khí ở khu bảo tồn động vật hoang dã ở Alaska Bộ Nội vụ thông báo quyết định mở đường cho các hợp đồng cho thuê vùng đồng bằng ven biển có diện tích hơn 600.000 ha của ANWR, theo đó đảo ngược động thái của chính quyền cựu Tổng thống Biden.