Israel phê duyệt kế hoạch từng bước nối lại hoạt động giáo dục

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 6/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch của Bộ Giáo dục mở lại một phần hệ thống trường học kể từ ngày 12/4 dựa trên đánh giá an ninh mới nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa dự kiến sẽ công bố vào tối 9/4.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh khoảng 2,5 triệu học sinh trên khắp Israel đã phải nghỉ học suốt 5 tuần qua kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát .

Theo kế hoạch được thông qua sau cuộc họp giữa Thủ tướng Netanyahu với Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, Israel sẽ triển khai mô hình học luân phiên tại các khu vực có mức độ rủi ro thấp.

Cụ thể là sẽ triển khai xen kẽ giữa hình thức học trực tiếp và học từ xa cho khoảng 30-50% số học sinh tham gia tại cùng một thời điểm. Hiện chi tiết triển khai cụ thể chưa được công bố.

Trong khi đó, tại phần lớn lãnh thổ được đánh giá có nguy cơ cao bị tấn công bằng tên lửa hoặc rocket, việc học chỉ được phép diễn ra tại các địa điểm có hầm trú ẩn.

Tại các khu vực rủi ro thấp hơn, bao gồm các cộng đồng gần Dải Gaza, vùng Hạ Galilee, Arava và Bờ Tây, hoạt động học tập cũng có thể diễn ra tại những địa điểm gần nơi trú ẩn.

Theo quy định hiện hành, các khu vực tại Israel được phân loại theo 2 cấp độ “vàng” (rủi ro thấp) và “cam” (rủi ro cao). Ở khu vực “vàng,” việc học trực tiếp được phép triển khai nếu có thể tiếp cận nơi trú ẩn trong thời gian quy định; cho phép tụ tập tối đa 50 người ngoài trời và 100 người trong nhà.

Ngược lại, tại khu vực “cam,” mọi hoạt động giáo dục trực tiếp đều bị cấm và chỉ cho phép tụ tập tối đa 50 người nếu có nơi trú ẩn, trong khi các địa điểm làm việc có hầm trú ẩn vẫn được hoạt động.

Bên cạnh việc chấp thuận kế hoạch trên, Thủ tướng Netanyahu bác đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Smotrich về việc coi thời gian xảy ra xung đột là kỳ nghỉ đối với giáo viên và yêu cầu làm bù vào kỳ nghỉ Hè.

Trước đó, Bộ Giáo dục Israel cho biết có thể tiếp tục duy trì hạn chế đối với hoạt động trường học trong thời hạn ngắn nhưng với quyết định mới nói trên, Chính phủ Israel đang từng bước nối lại hoạt động giáo dục trực tiếp trong điều kiện kiểm soát an ninh chặt chẽ./.

