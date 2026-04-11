Giá khí đốt tại Mỹ giảm gần 20% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát

Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ trong ngày 10/4 đã giảm mạnh gần 20% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các ngành công nghiệp nội địa, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp giảm áp lực địa chính trị.

Theo dữ liệu thị trường của FreightWaves, giá khí đốt chuẩn Henry Hub hiện dao động quanh mức 2,65 USD mỗi MMBtu, giảm khoảng 17-18% trong vòng một tháng và khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đà giảm gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, góp phần làm giảm “phí chiến sự” vốn đã đẩy giá năng lượng tăng cao trong thời gian xung đột.

Khác với thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ eo biển Hormuz, thị trường khí đốt Mỹ ít bị tác động hơn nhờ sản lượng nội địa dồi dào, mức dự trữ cao và sự độc lập năng lượng ngày càng vững chắc. Dữ liệu gần đây cho thấy lượng dự trữ khí đốt tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi thời tiết mùa xuân ôn hòa làm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Giá dầu thô cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 13-17% sau thông báo ngừng bắn, nhưng tác động đến khí đốt tự nhiên tại Mỹ còn rõ rệt hơn do yếu tố cung cầu nội địa đóng vai trò quyết định.

Các chuyên gia nhận định rằng khí đốt tự nhiên mới chính là nền tảng năng lượng cốt lõi của nền kinh tế công nghiệp Mỹ. Giá khí đốt giảm giúp hạ chi phí đầu vào cho nhiều ngành sản xuất trọng yếu.

Trong lĩnh vực hóa chất và hóa dầu, các nhà máy tại Mỹ sử dụng ethane từ khí đốt tự nhiên, tạo ra lợi thế chi phí so với các đối thủ quốc tế phụ thuộc vào nguyên liệu từ dầu mỏ.

Trong ngành phân bón, khí đốt chiếm đến 70-80% chi phí sản xuất các sản phẩm như ammonia và urê, do đó giá khí thấp giúp ổn định chi phí cho nông nghiệp.

Ngoài ra, chi phí điện năng và nhiệt năng giảm cũng giúp tăng sức cạnh tranh cho các ngành sản xuất nặng, từ đó thúc đẩy sản lượng và hoạt động vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng nội địa.

Trong khi đó, giá khí đốt tại châu Âu và thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quốc tế vẫn biến động mạnh, khiến các nhà sản xuất Mỹ có thêm lợi thế xuất cảng và mở rộng thị phần toàn cầu.

Dù vậy, lệnh ngừng bắn hiện vẫn mang tính tạm thời, và thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là việc tái mở hoàn toàn eo biển Hormuz. Các yếu tố mùa vụ và nhu cầu xuất cảng LNG trong tương lai cũng có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá.

Diễn biến này một lần nữa cho thấy sức mạnh của nền độc lập năng lượng Mỹ, trong đó khí đốt tự nhiên đóng vai trò chiến lược, giúp bảo đảm ổn định kinh tế ngay cả khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động./.

Dầu Brent được dự báo có giá trung bình ở mức 85 USD/thùng trong 2026 Ngân hàng Barclays dự báo giá dầu thô Brent trung bình ở mức 85 USD/thùng trong năm 2026, theo đó, trên thị trường, giá dầu đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 9/4.