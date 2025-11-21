Đám cháy bùng lên tại khu triển lãm, hàng nghìn đại biểu dự COP30 phải sơ tán

Các cuộc đàm phán tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã bị gián đoạn ngày 20/11 sau khi có đám cháy bùng lên tại khu triển lãm, buộc hàng nghìn đại biểu phải sơ tán giữa lúc các nhóm thương lượng đang nỗ lực chạy nước rút để đạt được thỏa thuận tăng cường hành động khí hậu toàn cầu.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tìm tiếng nói chung về việc giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch - một chủ đề gây tranh cãi sâu sắc tại hội nghị năm nay.

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ trước thời hạn bế mạc, nước chủ nhà Brazil nhấn mạnh một thỏa thuận tại COP30 sẽ mang tính then chốt, thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc chuyển các cam kết nhiều năm qua thành hành động cụ thể.

Đám cháy xảy ra vào đầu giờ chiều, bắt nguồn từ một gian trưng bày trước khi lan nhanh lên lớp vải lót tường và trần.

Lực lượng cứu hỏa cho biết nguyên nhân nhiều khả năng do thiết bị điện, có thể là một lò vi sóng. Đám cháy đã được khống chế chỉ trong vòng 6 phút nhưng đã có 13 người phải điều trị do ngạt khói.

Nguồn tin ngoại giao cho biết các vòng thương lượng chỉ có thể nối lại vào sáng 21/11, trong khi các cuộc tham vấn giữa Chủ tịch COP30 và các nhóm đàm phán có thể diễn ra trong đêm nếu địa điểm được đánh giá an toàn.

Trước sự cố, hội nghị đã lỡ hạn chót vào ngày 20/11 cho việc đạt được tiến triển về tăng nguồn tài chính khí hậu cũng như đề ra lộ trình giảm dần nhiên liệu hóa thạch.

Brazil đã phát hành dự thảo một phần của thỏa thuận cho một số chính phủ, trong đó kêu gọi các nước tăng gấp 3 lần nguồn tài chính hỗ trợ thích ứng khí hậu vào năm 2030. Tuy nhiên, dự thảo không nêu lộ trình thoát dần khỏi nhiên liệu hóa thạch và cũng chưa làm rõ nguồn đóng góp tài chính.

Ngoài ra, hội nghị cũng tiếp tục đối mặt 2 bất đồng lớn: tương lai của nhiên liệu hóa thạch và các cam kết tài chính cho quốc gia dễ tổn thương.

Nhiều nước, theo đề xuất của Brazil, muốn có lộ trình rõ ràng về quá trình chuyển dịch năng lượng, trong khi một số quốc gia sản xuất dầu khí lại phản đối.

Các nước đang phát triển không thực sự tin tưởng vào cam kết 300 tỷ USD được đưa ra tại COP29, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đã thu hẹp hợp tác khí hậu dưới thời của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Môi trường Palau Steven Victor cảnh báo thiên tai đang ngày càng khốc liệt và nhấn mạnh hội nghị sẽ thất bại nếu không đạt được bước tiến mang tính “chuyển đổi” về tài chính thích ứng cho các nước mong manh nhất.

Phía châu Âu thừa nhận vai trò của nguồn lực thích ứng, song cho biết họ chưa được trao thẩm quyền để chốt các mục tiêu mới./.

