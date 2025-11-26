Hàn Quốc và Thái Lan hợp tác ứng phó lừa đảo trực tuyến

Theo hãng tin Yonhap, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Thái Lan ngày 26/11 nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời cam kết phối hợp xử lý tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các vụ lừa đảo trực tuyến.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Park Yoon Joo đã có cuộc gặp Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Eksiri Pintaruchi trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược song phương. Tại đây, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác.

Đánh giá quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định kể từ khi chính phủ mới của mỗi nước nhậm chức, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tìm kiếm biện pháp phối hợp xử lý tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến và các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ để tăng cường phối hợp quốc tế, bao gồm với ASEANAPOL."

ASEANAPOL là cơ chế hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của 11 nước thành viên ASEAN nhằm chia sẻ thông tin tình báo và tiến hành các chiến dịch chung.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện song phương (CEPA) và cam kết phối hợp để đạt được mục tiêu này. CEPA là một dạng hiệp định thương mại tự do có phạm vi hợp tác kinh tế rộng hơn so với mở cửa thị trường.

Tại cuộc gặp, ông Park Yoon Joo đề nghị Thái Lan hỗ trợ giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải tại nước này như các quy định hạn chế và yêu cầu về tuyển dụng lao động địa phương.

Về phần mình, bà Eksiri cho biết Thái Lan sẽ xem xét các vấn đề trên và khẳng định nước này coi trọng việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Cuộc tham vấn cũng đề cập đến các vấn đề khu vực và quốc tế, gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác Hàn Quốc-ASEAN./.

