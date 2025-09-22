Cấm xe lưu thông qua hầm sông Sài Gòn vào buổi chiều trong 3 ngày

Trong khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút các ngày 23/9, 24/9 và 26/9, đường hầm sông Sài Gòn cấm các phương tiện lưu thông để thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông tin vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Sở Xây dựng thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn năm 2025.

Cụ thể, cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn theo cả hai hướng trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút các ngày 23/9, 24/9 và 26/9.

Lộ trình thay thế cho hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh: Đường Võ Văn Kiệt-đường song hành Võ Văn Kiệt-đường Võ Văn Kiệt-đường Tôn Đức Thắng-cầu Ba Son-đường R12-đường Tố Hữu-đường Mai Chí Thọ.

Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn: Đường Mai Chí Thọ-đường Tố Hữu-đường R12-cầu Ba Son-đường Lê Duẩn-đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-đường Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị lắp đặt băng rôn thông báo để người dân dễ dàng nhận biết và lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thực tập.

Trước đó, Công an Thành phố và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phối hợp tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn năm 2025.

Hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) dài gần 1,5km, rộng 33m, cao 9m, 6 làn xe; được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2011. Đây là công trình nằm trên trục Đại lộ Đông Tây của Thành phố Hồ Chí Minh (đường Võ Văn Kiệt-hầm sông Sài Gòn-đường Mai Chí Thọ)./.

