Phát huy thế trận toàn dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 5 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Bên cạnh các phóng viên báo chí có sự tham gia đông đảo, tâm huyết của các tác giả không chuyên, bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ này đã tạo nên một "thế trận toàn dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 35) vào thực tiễn cuộc sống.

Chất lượng tác phẩm được nâng cao rõ rệt, cân bằng sắc sảo giữa tính "chiến đấu" và tính "xây dựng" mang đến những góc nhìn thực tiễn sinh động, khẳng định ý thức tự thân và trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết, qua 4 lần tổ chức thành công, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thực sự khẳng định rõ vị trí, vai trò, bản sắc và uy tín của mình.

Thành công của cuộc thi là điểm sáng nổi bật trong tổng thể các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thể hiện vai trò quan trọng trong tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần chuẩn bị những điều kiện, những nền tảng để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuộc thi chính luận lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương năm 2025, được triển khai trong cả hệ thống Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của truyền thông xã hội đã tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình," thúc đẩy "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo, đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Trước thực tế đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" mang ý nghĩa chiến lược.

Việc tổ chức Cuộc thi chính luận hằng năm chính là một trong những giải pháp căn cơ, sáng tạo và hiệu quả nhất để đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống.

Qua 5 lần tổ chức, Cuộc thi đã chứng minh được vị thế là một "thương hiệu" uy tín, một "vũ khí" đặc biệt sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Nếu những năm đầu, Cuộc thi tập trung vào việc "phát động," "khơi dậy," thì đến lần thứ 5, Cuộc thi đã đạt đến độ "chín" về chất lượng, sự bùng nổ về quy mô và chiều sâu của sức lan tỏa.

Dấu ấn từ quy mô và sức lan tỏa sâu rộng

Một trong những thành công nổi bật nhất của Cuộc thi lần thứ 5 chính là quy mô và sự đa dạng của các tác giả, tác phẩm tham dự. Các số liệu thống kê từ Ban tổ chức cho thấy sự gia tăng vượt bậc về số lượng bài dự thi so với các năm trước.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 có tổng số gần 542.000 tác phẩm dự thi.

Lai Châu phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo đã thống nhất chọn ra 378 bài dự thi vào vòng chung khảo, bao gồm: 140 tác phẩm thể loại tạp chí, 134 tác phẩm thể loại báo, 39 tác phẩm thể loại phát thanh, 37 tác phẩm thể loại truyền hình, 28 tác phẩm thể loại video clip.

Cuộc thi đã nhận được 21 tác phẩm từ các tác giả nước ngoài từ Trung Quốc, Lào, Italy, Thụy Điển.

Điều đáng trân trọng là sự hưởng ứng nhiệt tình, nghiêm túc của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức vòng sơ khảo riêng, lựa chọn những tác phẩm chất lượng nhất gửi dự thi cấp Trung ương, biến Cuộc thi thành một phong trào thi đua sôi nổi ở ngay tại cơ sở.

Điểm sáng nhất chính là cơ cấu thành phần tác giả. Nếu như trước đây, lực lượng nòng cốt tham gia chủ yếu là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan thông tấn, báo chí, thì nay "bản đồ" tác giả đã được mở rộng đáng kể.

Chúng ta thấy sự góp mặt của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu tại các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu; của những cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đặc biệt, có sự tham gia tích cực của lực lượng vũ trang nhân dân - những "người lính" trên mặt trận tư tưởng; của đội ngũ cán bộ hưu trí, cựu chiến binh - những người giàu kinh nghiệm thực tiễn; và đáng mừng là sự góp mặt của thế hệ trẻ, bao gồm cả các sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Sự đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm số lượng tác phẩm, mà quan trọng hơn còn mang đến những góc nhìn đa chiều, những luận cứ sinh động từ chính hơi thở của cuộc sống, từ thực tiễn công tác và trải nghiệm của mỗi người.

Tính "chiến đấu" song hành cùng "xây dựng"

Nếu quy mô thể hiện sức lan tỏa, thì chất lượng các tác phẩm dự thi lần thứ 5 cho thấy chiều sâu của nhận thức và sự đầu tư trí tuệ nghiêm túc.

Về tính "chiến đấu," các tác phẩm đã thể hiện rõ tinh thần "bút sắc, lòng trong," trực diện đấu tranh, phản bác không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nhiều tác phẩm đã "gọi tên, chỉ mặt" những âm mưu, thủ đoạn mới trên không gian mạng, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Lập luận đưa ra sắc sảo, dựa trên cơ sở lý luận khoa học vững chắc và những dẫn chứng thực tiễn thuyết phục, có sức "giải độc" thông tin hiệu quả, giúp người đọc, người xem nhận diện rõ đúng-sai.

Về tính xây dựng, đây là một bước tiến vượt bậc của Cuộc thi lần này. Các tác giả không chỉ dừng lại ở việc "phản bác" mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc "khẳng định."

Nhiều bài viết đã đi sâu phân tích, làm sáng tỏ và bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng trong đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 40 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các tác phẩm không chỉ nói lý luận một cách khô khan, mà đã thực tiễn hóa lý luận. Nhiều tác giả đã mạnh dạn đề xuất các giải pháp, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong chính công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Ngoài các bài viết chính luận truyền thống, sự xuất hiện của các tác phẩm đa phương tiện (long-form, infographic, video clip, podcast...) với cách thể hiện hiện đại, trẻ trung, hấp dẫn đã giúp các nội dung chính luận vốn được coi là "khó" và "khô" trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số, đặc biệt là trong giới trẻ.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải năm 2024. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cuộc thi lần thứ 5 đặt ra những yêu cầu cao hơn cho chặng đường tiếp theo. Thực tiễn đòi hỏi cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm, tránh tình trạng một số bài viết còn mang tính "công thức," sáo mòn, thiếu những phát hiện mới hoặc những kiến giải có giá trị thực tiễn cao.

Cần khuyến khích hơn nữa những tác phẩm có tính phát hiện, dự báo các âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để những tác phẩm đoạt giải và các tác phẩm chất lượng cao cần được "vũ khí hóa," trở thành tài liệu tuyên truyền cốt lõi. Do đó, cần biên tập lại, phát triển dưới nhiều hình thức (infographic, video ngắn, sách...) để lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội, đưa vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp và tạo điều kiện cho các cây bút không chuyên. Họ chính là những hạt nhân nòng cốt để xây dựng và nhân rộng thế trận toàn dân tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 sẽ được tổ chức vào tối 22/10/2025, tại Hà Nội, nhân dịp 7 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 không chỉ ở số lượng hay giải thưởng, mà ở việc đã khơi dậy và quy tụ được sức mạnh tổng hợp của toàn dân; khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời minh chứng cho sự đồng thuận, "ý Đảng, lòng Dân" và niềm tin son sắt của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng./.

