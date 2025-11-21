Chính trị

Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đoàn viên, thanh thiếu niên

Sáng 21/11/2025, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 1 năm 2025.

ttxvn-trao-giai-thi-tim-hien-nen-tang-tu-tuong-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn-trao-giai-thi-tim-hien-nen-tang-tu-tuong-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn trao giải B cho tác giả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn-trao-giai-thi-tim-hien-nen-tang-tu-tuong-2.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn trao giải A cho tác giả. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn-trao-giai-thi-tim-hien-nen-tang-tu-tuong-4.jpg
Các đại biểu dự lễ Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Nhất, năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
