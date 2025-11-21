12 tác phẩm đạt giải A Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Điểm nổi bật là số lượng tác phẩm năm nay tăng mạnh, với số lượng tác phẩm tham gia kỷ lục gần 542.000 tác phẩm, tăng hơn 73.000 tác phẩm so với năm 2024.
Sáng 21/11/2025, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 1 năm 2025.
Gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược và sức mạnh mềm của đất nước trong hội nhập quốc tế và đối ngoại Nhân dân trong thời kỳ mới.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu giải ngân nhanh 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lâm Đồng sau mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.
Việc định hướng và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Tổ quốc.
Các cơ quan, đơn vị nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị; các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải hoàn thành trước khi Hội nghị diễn ra 3-6 tháng.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hướng dẫn chuẩn bị bầu cử, đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình chặt chẽ cho cuộc bầu cử 2026-2031.
Cho ý kiến về dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa bày tỏ sự băn khoăn về cách tiếp cận và triết lý khi xây dựng luật.
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil khẳng định Cộng hòa Séc luôn chào đón sinh viên các nước, trong đó có Việt Nam đến học tập tại đất nước này.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay O.R. Tambo, Johannesburg, Nam Phi bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1984, quê quán ở thành phố Hải Phòng, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thay Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung được điều động nhận nhiệm vụ mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát từ chi bộ để nâng cao năng lực cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Tại Hội nghị G20 lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.
Việt Nam và Algeria nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đến giáo dục và văn hóa trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược giữa Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân và Nước CHXHCN Việt Nam.
Hôm nay, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Theo đó, đây là lần đầu tiên Việt Nam xem xét ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo.
Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về dự án Luật Trí tuệ Nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao mà còn mở ra “tầm cao mới” cho hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi.
Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi tích cực trong quản lý nhà nước, từ việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đến cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch.
Truyền thông Algeria tiếp tục đưa tin đậm nét về các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Algiers.
Tối 20/11, giờ địa phương (rạng sáng 21/11, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, lên đường sang Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thủ tướng cảm ơn những người bạn Algeria và 31.000 vận động viên, không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn đầy ắp tình cảm đặc biệt với đất nước, nhân dân Việt Nam và môn Vovinam.
Nhân chuyến thăm chính thức Algeria, chiều 20/11/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Alger, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên đoàn Vovinam tại Algeria.
Thủ tướng yêu cầu huy động tổng lực các lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên… tiếp cận ngay trong đêm 20/11 các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người...
Thủ tướng làm việc với một số Bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn, tổ chức của Algeria nhằm triển khai cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp.
Thủ tướng nêu rõ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố.
16 giờ ngày 20/11, giờ Algiers (22 giờ, giờ Hà Nội), tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Sau hơn 1 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, mang lại lợi ích chung và cơ hội hợp tác lâu dài.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 299/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia.
Nghị định 300/2025/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND, cơ cấu Ủy viên UBND, thủ tục bầu, miễn nhiệm, điều động, cách chức và lộ trình giảm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh đến năm 2030.
Hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác nghị viện, pháp luật, giáo dục và triển khai các thỏa thuận nền tảng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.