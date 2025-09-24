Gia Lai khẩn trương giải phóng mặt bằng cho đường sắt cao tốc Bắc Nam

Hiện tại, tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thành các công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Đến nay, 18/18 địa phương trong tỉnh có dự án đi qua đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; đồng thời ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai.

Một số khu tái định cư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhiều khu khác đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang tiến hành kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Hiện Ban thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét thông qua Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trước đó, ngày 10/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận 44-KL/TU thông qua Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với giá trị tổng mức đầu tư trên 10.310 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường có liên quan xác định quy mô và vị trí 38 khu tái định cư, với tổng diện tích dự kiến quy hoạch là 153,88 ha, diện tích đầu tư xây dựng là 140,42 ha (3.411 lô) phục vụ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng tuyển chính khoảng 1.587 hộ.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 30/38 khu; còn lại 8 khu, trong đó có 1 khu lập quy hoạch tổng mặt bằng đã hoàn thành công tác thẩm định đang chờ Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp phê duyệt; 7 khu đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Ủy ban Nhân dân các xã, phường đang thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Hiện Khu tái định cư Tây Vinh (xã Bình An) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ kiểm đểm 29 khu tái định cư gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường để ban hành thông báo thu hồi đất, xác định giá đất cụ thể và xác nhận nguồn gốc đất để lập phương án; còn lại 8 khu tái định cư tiếp tục phối hợp với các xã, phường thực hiện kiểm đếm.

Địa phương đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ 2 khu tái định cư gồm: khu tái định cư Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam) và khu tái định cư Tân Lập 4 (xã An Nhơn Tây) gửi địa phương để thẩm định, phê duyệt.

Đối với công tác đầu tư xây dựng các khu cải táng, dự án đi qua có tổng số mồ mả bị ảnh hưởng cần phải di dời là 10.336 mộ; có 6 xã, phường để xuất đầu đầu tư xây dựng 6 khu cải táng với tổng diện tích khoảng 4,01ha phục vụ di dời, bổ trí mồ mả bị ảnh hưởng khoảng 1.270 mộ phải cải táng; hiện đang tiến hành triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng. Các địa phương khác di dời, cải táng vào các khu cải táng, nghĩa trang hiện hữu trên địa bàn tùy theo thực tế trong quá trình giải phóng mặt bằng tuyến chính.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh giới tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh giới tỉnh Đắk Lăk. Dự án đi qua 18 xã, phường của tỉnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 115,7 km.



Theo thiết kế, dự án qua địa bàn tỉnh sẽ bố trí 2 nhà ga gồm: Ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và Ga Diêu Trì thuộc xã Tuy Phước Tây. Tổng nhu cầu chiếm dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 758 ha.

Kinh phí giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến khoảng 6.410 tỷ đồng. Để phục vụ dự án, tỉnh dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 38 khu tái định cư, 6 khu cải táng và 10 mỏ đất.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Gia Lai luôn xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhất là những hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng./.

Khánh Hòa: Khánh thành dự án đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nêu rõ tuyến đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná là dự án trọng điểm của tỉnh.