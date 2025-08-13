Nghiên cứu hình thức phạt lao động công ích với người vi phạm luật giao thông

Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025.

Hành vi vi phạm do rượu bia có xu hướng giảm rõ rệt

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168/2025/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; tuy nhiên số người chết chỉ giảm nhẹ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương.

Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chủ động giải quyết những vấn đề nóng, phức tạp nổi cộm về trật tự an toàn giao thông; triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề với hình thức liên tuyến, liên địa bàn phù hợp với từng khung thời gian, tuyến, địa bàn cụ thể.

Lực lượng cảnh sát giao thông đang xây dựng các công cụ khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera đối với hơn 900.000 phương tiện kinh doanh vận tải trên cả nước.

Về công tác quản lý phương tiện, toàn quốc hiện có gần 7,2 triệu ô tô, 77,9 triệu mô tô được quản lý. Các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước đã kiểm định 2.421.562 lượt phương tiện, trong đó 2.087.968 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn trong 6 tháng đầu năm.

Từ ngày 1/3/2025, Công an các địa phương đã tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho 229.664 trường hợp, kết quả đạt 121.826 trường hợp, tương đương 53,04%; tiếp nhận, thực hiện cấp đổi tích hợp 868.457 giấy phép lái xe dân sự vào tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiến nghị 7.537 điểm về tổ chức giao thông, trong đó có 196 điểm đen và 1.386 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm bất hợp lý 5.955 điểm. Bộ Xây dựng đã giải quyết 70/196 điểm đen (35,7%); 392/1.386 điểm tiềm ẩn (28,3%); 1.488/5.955 điểm bất hợp lý (25%)...

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, phân tích, đề xuất nhiều phương án, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; hoàn thiện pháp luật; nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ huyết mạch; ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện tham gia giao thông; phát triển giao thông công cộng, cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phương tiện giao thông; giáo dục và tuyên truyền, nhằm giảm thiểu tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, trong đó có đối tượng học sinh...

Nêu thực trạng các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách trá hình mượn danh xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, đón trả khách tùy tiện, đang chiếm tỷ lệ đáng kể trong các vụ tai nạn, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị sửa Nghị định 168/2024/NĐ-CP cho phép tạm giữ phương tiện vi phạm.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng đề xuất sớm sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt nhanh gọn, giúp người dân “chỉ cần quẹt thẻ hoặc ấn vân tay” thay cho quy trình thủ công.

Bộ Xây dựng quy hoạch hợp lý các loại hình giao thông, đảm bảo hành lang an toàn, điểm đấu nối phù hợp, đường gom, giải phân cách, hộ lan; lắp đặt biển báo dễ nhìn, cải thiện hệ thống đèn tín hiệu, bố trí bến xe, điểm đón trả khách an toàn; thí điểm sơn tốc độ giới hạn trên mặt đường, điều chỉnh tốc độ, phân làn hợp lý...

Thông tin về tình trạng ùn tắc giao thông và kết quả mô hình “Thành phố An toàn giao thông," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành chiến lược phát triển giao thông xanh quốc gia, quy chuẩn trạm sạc xe điện, cơ chế khuyến khích chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho hạ tầng trạm sạc, bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông đô thị...

Sớm hoàn thiện quy trình xử phạt hành chính

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính các địa phương và những thay đổi về cơ cấu chính quyền, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần tiếp tục cải tiến phương pháp tổng hợp số liệu.

Việc thống kê phải sát thực tế, chính xác và được báo cáo định kỳ trong các kỳ họp tháng hoặc quý của Chính phủ; đồng thời báo cáo Quốc hội để giám sát và kiểm điểm trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt khi liên quan đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera, nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện giao thông, đặc biệt phương tiện đường thủy, đảm bảo an toàn trong các điều kiện thực tế như vịnh, biển và sông.

Về quản lý hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần rà soát và xử lý các điểm đen, đường đô thị, đường cao tốc, bảo đảm an toàn tối đa, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cấp cứu y tế kịp thời; lập kế hoạch bảo trì công trình quốc lộ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ sạt lở, thiên tai.

Bộ Tài chính bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong mùa mưa bão. Bộ Y tế tăng cường phương tiện, số điện thoại khẩn cấp để cứu người nhanh chóng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường học thực hiện quản lý, tập huấn cho học sinh về an toàn giao thông; đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan đến quản lý xe đạp điện để khắc phục kẽ hở pháp luật, giảm thiểu tai nạn nguy hiểm.

Về hoạt động truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương triển khai chiến dịch phản ánh thực trạng, nâng cao nhận thức xã hội về an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Các địa phương, đặc biệt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, được giao xây dựng kế hoạch thí điểm “thành phố xanh, thành phố an toàn giao thông”, cần xây dựng cơ chế vận hành hệ thống phương tiện công cộng, xe đạp công cộng, mở rộng tuyến đường đi bộ và hành lang an toàn giao thông; tăng cường xử lý vi phạm pháp luật, đặc biệt đối với xe điện, xe không phép, quá tốc độ và vi phạm hành lang giao thông.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về công tác quản lý phương tiện vận tải, đặc biệt xe điện bốn bánh và phương tiện khu du lịch, bảo đảm các phương tiện chỉ vận hành nơi được phép, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, kể cả khởi tố hình sự (nếu cần thiết).

Về tổ chức Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an sớm hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế hoạt động ở Trung ương và địa phương, xác định thành phần, trách nhiệm rõ ràng; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách, đảm bảo phối hợp toàn diện; tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát và báo cáo định kỳ với Chính phủ, Bộ Chính trị để kịp thời có các chính sách, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và tình hình mới.../.

