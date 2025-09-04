Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8128/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 198/BC-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2025) về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 Dự án thành phần thuộc Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn kiểm tra số 07, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu, thi công...

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15/9/2025, cụ thể:

Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương trước đây) 1 vị trí tại Dự án thành phần 5 thuộc phạm vi nút giao Tân Vạn; Đồng Nai 8 vị trí tại Dự án thành phần 3 gồm 6 vị trí tại nút giao với cao tốc Bến Lức-Long Thành, 2 vị trí tại cầu vượt Hương lộ 9; Tây Ninh (Long An trước đây) 1 vị trí tại Dự án thành phần 7 lý trình khoảng Km90+615.

Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Về vật liệu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về thi công, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt đoạn 4,6km từ nút giao Cách mạng tháng 8-cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc Dự án thành phần 5), thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Về phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13/2/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Công trường dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh thi công xuyên Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76km với tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dự án chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành một chuỗi giao thông liền mạch, kết nối các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, đoạn cuối tuyến thuộc xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh sẽ hình thành siêu nút giao kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và kết nối ra Quốc lộ 1. Từ đó, giúp kết nối thuận tiện các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối các tỉnh miền Tây Nam bộ với miền Đông Nam bộ.

Hiện các gói thầu xây lắp dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được tăng tốc, đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc: Về giải phóng mặt bằng, còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời...

Việc hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần đúng yêu cầu trước ngày 31/12/2025 là rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu chung của cả nước./.

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh thiếu một lượng lớn cát đắp nền Dự án Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do thiếu cát đắp nền, ảnh hưởng tiến độ thông xe cuối 2025, theo đó, khối lượng cát cần huy động trong năm 2025 lên tới 3,75 triệu m3.