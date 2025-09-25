Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thông xe 24km cao tốc vào dịp 19/12

Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 của Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra thực tế công trường dự án và làm việc với các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp về dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đường Vành đai 3 dài 76,3km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư công, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) làm cơ quan chủ quản.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, bao gồm 4 dự án xây lắp và 4 dự án giải phóng mặt bằng.

Đại diện cho các chủ đầu tư dự án thành phần, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), cho biết hiện dự án đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Công tác di dời hạ tầng đang thực hiện theo tiến độ thi công xây dựng các gói thầu. Đến nay, dự án thành phần 1 đạt khoảng 58,7% giá trị hợp đồng; dự án thành phần 3 (Đồng Nai) đạt khoảng 47%; dự án thành phần 5 đạt khoảng 45,6%; dự án thành phần 7 đạt khoảng 81,9%.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12, toàn dự án Vành đai 3 sẽ thông xe tổng cộng 24,1km cao tốc, bao gồm 14,7km cao tốc tại thành phố Thủ Đức cũ, 3km trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), 6,4km trên địa bàn tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh); đồng thời thông xe kỹ thuật 41,4km đường cao tốc. Đến ngày 30/6/2026 sẽ thông xe toàn tuyến dự án đường Vành đai 3.

“Ban Giao thông đã chủ trì, phối hợp với các nhà thầu, tư vấn ký giao ước thi đua 100 ngày đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Theo đó, các nhà thầu, tư vấn cam kết tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công, bám sát các mốc tiến độ theo kế hoạch đề ra,” ông Lương Minh Phúc chia sẻ.

Về vật liệu cho dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đến nay theo báo cáo của các chủ đầu tư, các tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang trước đây), Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre trước đây) đã hoàn thành cấp phép toàn bộ 16 mỏ cát với công suất đáp ứng yêu cầu dự án, cơ bản đã giải quyết các khó khăn vướng mắc.

Về thi công, tiến độ dự án thành phần 1, 7 cơ bản đáp ứng yêu cầu, còn lại dự án thành phần 3, 5 chậm 4-10% hợp đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, trên địa bàn Thành phố có 2 chủ đầu tư (dự án thành phần 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự án thành phần 5 tại Bình Dương trước đây).

Hiện dự án thành phần 5 đang chậm 6-10%, Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư tăng tiến độ để bù lại. Với nút giao Tân Vạn, Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện phương án bổ sung vào dự án thành phần 1 để đầu tư đồng bộ với dự án Vành đai 3.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược để phát triển giao thông, kinh tế xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết đã đảm bảo cho thi công. Tiến độ dự án cũng đạt nhiều chuyển biến tích cực so với lần kiểm tra trước.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá, qua kiểm tra còn một số tồn tại như việc di dời điện cao thế chưa hoàn thành theo đúng chỉ đạo trước ngày 15/9, hiện vẫn còn một số vị trí chưa được di dời.

Dự án thành phần 3 và 5 còn chậm từ 4-6% tiến độ, đặc biệt là đoạn 4,6km dự án thành phần 5; việc nghiên cứu hoàn chỉnh nút giao thông Tân Vạn mới ở báo cáo, chưa có quyết định chính thức…

Do đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương phải hoàn thành di dời điện cao thế trong tháng 10 tới. Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng hoàn chỉnh phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, đảm bảo triển khai hiệu quả, đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công 4,6km dự án thành phần 5 cho kịp tiến độ chung của dự án.

Các địa phương cung cấp vật liệu như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai tiếp tục bảo đảm cung ứng kịp thời cho dự án Vành đai 3.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các chủ đầu tư dự án thành phần yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng đường găng (gantt) mới, đảm bảo tiến độ hợp đồng; đồng thời phát động thi đua để kịp hoàn thành một số đoạn tuyến trước 19/12 tới. Đơn vị thi công phải tăng cường nhân lực, thiết bị, triển khai thi công “3 ca 4 kíp” để tăng tiến độ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đi kiểm tra công trường dự án tại khu vực cầu Bình Gởi qua sông Sài Gòn và khu vực nút giao thông Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3./.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thi công Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.