Thành phố Hồ Chí Minh công bố Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/11, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh gồm 31 thành viên đã được công bố. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban và 6 Phó Chủ tịch, gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Trần Văn Tuấn, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Phiên họp tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng gồm: Xem xét, hoàn thiện Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban bầu cử, bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành; thảo luận việc thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử cùng phương án nhân sự để sớm triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu góp ý hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức bầu cử của thành phố, đặc biệt là lộ trình, tiến độ, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh, trật tự; thảo luận việc chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác bầu cử cấp thành phố.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban bầu cử Thành phố, đặc biệt là công tác chuẩn bị, hoàn thiện các tiểu ban, cụ thể hóa mốc thời gian, nhiệm vụ, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cơ sở vật chất, kinh phí và công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, cho rằng cần thành lập Tổ theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử cho cấp xã, do nhiều lãnh đạo cấp xã chưa có kinh nghiệm, hoặc có thể sẽ lúng túng trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Bà Nguyễn Trần Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đang triển khai chặt chẽ từng bước, đảm bảo đúng tiến độ cho công tác hiệp thương lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, để xác định chính xác số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã để tổ chức hiệp thương, bà Phượng đề nghị cơ quan công an cung cấp đầy đủ số liệu dân cư từng xã, phường, đặc khu.

Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, bà Phượng cho biết số lượng thống nhất là 125 đại biểu. Số lượng đại biểu Quốc hội của thành phố là 38 đại biểu, trong đó 17 đại biểu Trung ương và 21 đại biểu của thành phố.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tiếp tục tập trung hoàn hiện quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử Thành phố; rà soát và hoàn thiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bảo đảm phát huy vai trò cá nhân gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân Thành phố để hướng dẫn các phường, xã, đặc khu xác định cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo đúng quy định, khách quan và phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, yêu cầu đặt ra là vừa phải đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng đại biểu được bầu.

“Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ủy ban bầu cử Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ, để kịp thời tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ngay sau phiên họp này,” ông Võ Văn Minh nêu rõ./.

