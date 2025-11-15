5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt để cuộc bầu cử thành công

Sáng 15/11, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Sáng 15/11, tại Hội trường Diên hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị./.

