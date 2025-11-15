Chủ tịch Quốc hội: Tổ chức bầu cử theo đúng các mốc thời gian theo luật định

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, trưa 15/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại điểm cầu Trung ương và 34 điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố có khoảng 2.000 đại biểu; ở 3.321 điểm cầu cấp xã có hơn 10.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu một số văn bản quan trọng về cuộc bầu cử.Đặc biệt, Hội nghị đã nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, nêu rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và những chủ trương, phương hướng lớn để các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ đang diễn ra. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2025, các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng các mốc thời gian theo luật định.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là: Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Tiến hành công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lập và công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử... đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn được những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của nhiệm kỳ mới.

Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong phạm vi rộng khắp toàn quốc và đúng vào dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là: thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là thời điểm để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc./.

