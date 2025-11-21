Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 21/11, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường và đặc khu nhằm cụ thể hóa những nội dung định hướng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tập trung hướng dẫn kỹ lưỡng, chi tiết các quy trình nghiệp vụ và mốc thời gian chủ yếu, đặc biệt cho xã, phường, đặc khu, nơi trực tiếp thực hiện các khâu quan trọng nhất của cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, thông tin cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố thể chế chính trị, xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/10/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ của 12 sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Để đảm báo tiến độ và chất lượng mọi mặt của công tác bầu cử, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về toàn bộ công tác tổ chức, kết quả cuộc bầu cử tại địa bàn phụ trách.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch ủy ban Bầu cử Thành phố, thông tin chi tiết về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ là 38 đại biểu, trong đó có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, còn lại tính theo dân số và đặc điểm của Thành phố.

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là 125 đại biểu; riêng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã xác định theo dân số từng đơn vị hành chính, tối đa 30 đại biểu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền, Thư ký Ủy ban Bầu cử Thành phố nêu rõ: Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố và các xã, phường, đặc khu, ngày 10/12 sẽ tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần 1.

Ngày 25/12 sẽ công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và số đại biểu Quốc hội được bầu ở từng đơn vị.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là từ 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3 (ngày 20/2/2026), Thành phố sẽ công bố danh sách chính thức người ứng cử; từ ngày 26/2-14/3/2026 đồng loạt triển khai chiến dịch vận động bầu cử.

Việc thành lập Tổ bầu cử phải hoàn thành xong trước ngày 31/1/2026, mỗi khu vực bỏ phiếu là một tổ bầu cử, số lượng từ 11-21 thành viên.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tập trung, triển khai ngay và nghiêm túc các nội dung về công tác bầu cử.

Các cấp ủy, chính quyền phải nâng cao vai trò lãnh đạo, xem công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, xuyên suốt, toàn diện.

Ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình Hội nghị hiệp thương, đảm bảo lựa chọn được những ứng cử viên thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, ưu tiên đảm bảo tỷ lệ ứng cử viên là nữ, ứng cử viên trẻ, nhưng lấy tiêu chuẩn chất lượng làm yếu tố quyết định hàng đầu.

Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời xác minh, giải quyết khiếu nại và vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn ứng cử viên ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài/.

