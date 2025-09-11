Lòng tin là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Tối 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Nhật Bản Tamura Tomoko, Phó Chủ tịch Thượng viện Fukuyama Tetsuro, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Ngoại giao Ikuina Akiko và khoảng 500 khách mời đại diện cho Chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp, giới truyền thông Nhật Bản, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Nhật Bản và những người Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã nhắc lại dấu mốc lịch sử trọng đại của 80 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ngày nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới. Với sức phát triển mạnh mẽ, dân số trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, xã hội dân chủ, văn minh đang dần trở thành hiện thực."

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định trong hành trình phát triển, Việt Nam luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó Nhật Bản giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.

Đại sứ nói: “Nếu câu chuyện của Việt Nam là một câu chuyện về sự kiên cường, thì đó có cũng là câu chuyện về tình hữu nghị. Hơn 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản luôn không ngừng phát triển một cách vững mạnh, sâu sắc và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực."

Phó Chủ tịch Thượng viện Fukuyama Tetsuro phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thượng viện Fukuyama Tetsuro cho biết trên cơ sở mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã cùng tăng cường quan hệ với tư cách là đối tác trong khu vực cũng như củng cố sự phối hợp song phương trên nhiều lĩnh vực vì hòa bình của châu Á và sự thịnh vượng trên thế giới. Mối quan hệ song phương đã được củng cố thông qua giao lưu nhân dân trên nhiều cấp độ. Ông Tetsuro khẳng định nền tảng của mối quan hệ hữu nghị này là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Igari Masao đến từ Sendai, bày tỏ xúc động khi được tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Là con trai của sỹ quan quân đội Nhật mang tên Igari Kasumasa đã tham gia Việt Minh với tên Việt Nam là “đồng chí Phan Lai," ông Igari cho biết ông vô cùng tự hào vì những đóng góp của cha cho Cách mạng Việt Nam. Ông Igari Masao từng tổ chức triển lãm ảnh cá nhân tại Hà Nội vào năm 1991, ghi lại những cảnh đẹp yên bình của Việt Nam, nơi ông luôn tâm niệm là quê hương thứ hai của mình.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, khách mời Kenichi Koizumi cũng bày tỏ vinh dự khi được mời tham dự sự kiện này. Ông cho rằng Việt Nam có một lịch sử hào hùng, và ngày nay đất nước đang phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn vị thế chính trị trên trường quốc tế.

Ông cho biết rất yêu thích Việt Nam và thường xuyên du lịch sang Việt Nam để thưởng thức phong cảnh, món ăn cũng như giao lưu với những người Việt Nam thân thiện.

Các khách mời tham dự lễ kỷ niệm cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt giới thiệu đến bạn bè Nhật Bản và quốc tế những nét đẹp đặc sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam./.

