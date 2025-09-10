Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, Osaka, Kansai, ngày 10-11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, chào cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, cố vấn Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt; gặp Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Suzuki Keisuke.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gửi lời cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo Nhật Bản về việc đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; chúc mừng Nhật Bản đăng cai, tổ chức thành công EXPO 2025, đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình tham gia EXPO 2025, cũng như tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam ngày 9/9.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của cá nhân Chủ tịch Nukaga và Hạ viện Nhật Bản trong những năm qua; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới; coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

Chia sẻ thông tin về mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hai mục tiêu 100 năm và công cuộc sáp nhập, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hạ viện Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; tăng cường gắn kết nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sự thành công của Ngày Quốc gia Việt Nam, chia sẻ thông tin du khách Nhật Bản và quốc tế hết sức ấn tượng với Ngày Quốc gia Việt Nam, đặc biệt là về chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại sự kiện này với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và văn hóa hiện đại của thế giới.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga đề nghị Phó Thủ tướng, với những kinh nghiệm, hiểu biết, tình cảm đối với Nhật Bản, sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản-Việt Nam, cho rằng giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực, Chủ tịch Hạ viện Nukaga đề nghị cơ quan lập pháp của hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Nukaga sớm thăm Việt Nam.

Cùng ngày, tại cuộc gặp cựu Thủ tướng Suga, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, đồng thời bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ông Suga đã dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua trên nhiều cương vị khác nhau.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn cựu Thủ tướng Suga tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Suga hoan nghênh những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Nhật Bản-Việt Nam với vị trí là Cố vấn của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.

Tại cuộc gặp Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai trụ cột hợp tác mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gặp Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các dự án lớn đang triển khai như đường sắt cao tốc, cũng như quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam và tăng tỷ lệ nội địa hóa tại các doanh nghiệp này...

Để thúc đẩy giao lưu nhân dân, hướng tới mục tiêu 2 triệu lượt khách du lịch hai chiều mỗi năm, Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

Chánh văn phòng Nội các Hayashi đánh giá cao cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Việt Nam; khẳng định Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam; tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nhật Bản-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Hayashi cho biết Nhật Bản nhất trí hỗ trợ thúc đẩy các dự án về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam, đánh giá các dự án này có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long mời Nhật Bản cử đại diện tham gia Lễ ký Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 10/2025 tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Suzuki Keisuke, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của Bộ Tư pháp Nhật Bản dành cho Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật trong suốt gần 30 năm qua và cảm ơn tình cảm và những đóng góp tích cực của Bộ trưởng Suzuki vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau.

Phó Thủ tướng thông tin Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ, đồng bộ cải cách, đổi mới, trong đó, về pháp luật, Quốc hội Việt Nam đổi mới tư duy và cách làm luật đúng với tinh thần xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế, pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm đội ngũ cán bộ, chuyên gia về pháp luật và tư pháp; sớm phê duyệt Văn kiện Dự án “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cho Việt Nam” giai đoạn 2028-2030 do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Suzuki đánh giá cao những cải cách của Việt Nam; tin tưởng những cải cách này chắc chắn sẽ tạo động lực Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Bộ trưởng Suzuki bày tỏ ủng hộ những nội dung hợp tác Phó Thủ tướng đã đề nghị; khẳng định phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, đào tạo nhân lực, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Dự kiến, ngày 11/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long sẽ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu và gặp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học Công nghệ Nhật Bản Abe Toshiko./.

Màn trình diễn cổ phục, quảng bá văn hóa Việt Nam ấn tượng tại EXPO 2025 Hoa hậu Thanh Thủy vừa tiếp tục hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản), theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).