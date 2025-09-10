Màn trình diễn cổ phục, quảng bá văn hóa Việt Nam ấn tượng tại EXPO 2025

World Expo 2025 là kỳ triển lãm thế giới quy mô lớn toàn cầu, được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ 161 quốc gia và 9 tổ chức quốc tế. Sự kiện năm nay diễn ra từ 13/4-13/10, tại đảo Yumeshima, Osaka, Nhật Bản với chủ đề xuyên suốt “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta.” Trong khi đó, Việt Nam tham dự với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm” thể hiện tinh thần hòa nhập và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ EXPO 2025 Osaka, sự kiện đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam có tới bảy chương trình nghệ thuật được diễn ra, với 2 chương trình phục vụ hoạt động đối ngoại và 5 chương trình phục vụ bà con kiều bào, người dân Nhật Bản và du khách quốc tế đến với sự kiện.

Đáng chú ý là chương trình diễn cổ phục, thời trang truyền thống của các nghệ sỹ. Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện nổi bật trong tà áo dài in hình cờ đỏ sao vàng, mang đến những khoảnh khắc giàu bản sắc, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Miss International 2024 Thanh Thủy đã tham gia diễu hành cổ phục, tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đông đảo du khách quốc tế. Tại đây, nhan sắc Việt đã tái hiện hình ảnh Công chúa Ngọc Hoa - công nữ Đại Việt thế kỷ XVII, biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt – Nhật từ hàng trăm năm trước. Hình ảnh này vừa gợi nhắc câu chuyện lịch sử giàu ý nghĩa, vừa lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Màn diễu hành cổ phục, tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đông đảo du khách quốc tế.

Ngay sau đó, Hoa hậu Thanh Thủy tham gia đón tiếp Công chúa Tsuguko của Nhật Bản cùng các lãnh đạo, đại biểu Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam thuộc EXPO 2025 Osaka, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Với diện tích 300m², Nhà Triển lãm Việt Nam tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc, đồng thời khẳng định tiềm năng và tinh thần hội nhập của đất nước tại sự kiện quốc tế lớn nhất hành tinh.

Với vai trò đương kim Miss International, sự hiện diện của Thanh Thủy tại Expo 2025 Osaka góp phần nâng cao và làm đẹp hơn hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về chuyến đi ý nghĩa này: “Tôi rất vinh dự khi được góp mặt tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế như Expo 2025 Osaka. Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những công nghệ tiên tiến, mà còn là cơ hội để các nền văn hóa giao thoa, cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững hơn. Đặc biệt, khi tôi được khoác lên mình tà áo dài truyền thống, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc, xinh đẹp và hội nhập.”

Trong thời gian tới, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ tiếp tục chuỗi hành trình quốc tế tại nhiều quốc gia, trước khi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ của mình với cương vị Miss International đầu tiên đến từ Việt Nam.

Một số hình ảnh trong buổi trình diễn, diễu hành cổ phục và biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam:

