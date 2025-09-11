Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Thắt chặt tình hữu nghị, hướng tới tương lai

Ngày 11/9, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (18/9/1995-18/9/2025), đánh dấu một chặng đường phát triển đầy ý nghĩa trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội và nhân dân Nhật Bản.

Thành lập từ năm 1995, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Từ chỗ chỉ có 3 chi hội và khoảng 50 hội viên, đến nay Hội đã phát triển lên 12 chi hội với hơn 400 hội viên đến từ nhiều tầng lớp xã hội. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành, lớn mạnh và sức lan tỏa của tổ chức.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử hai nước. Đặc biệt, năm 2023, quan hệ này được nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên nền tảng chính trị tin cậy và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Ông Kỳ đánh giá cao những đóng góp bền bỉ và thiết thực của Hội trong việc tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, khẳng định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao hiện đại Việt Nam (bên cạnh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước).

Trong dịp kỷ niệm 30 năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi, mang đậm dấu ấn văn hóa và con người Nhật Bản như: Triển lãm ảnh, chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sỹ Nhật Bản, tọa đàm thơ Haiku, chăm sóc hoa anh đào, trình diễn thư pháp, quảng bá cờ Shogi và mô hình gia đình hữu nghị Việt-Nhật.

Đặc biệt, nhiều chi hội đã chủ động sáng tác, xuất bản ấn phẩm thơ Haiku, tiếp nhận và chăm sóc cây hoa anh đào do đối tác Nhật Bản trao tặng, qua đó đưa hình ảnh văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Trước đó, ngày 8/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cùng với Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư (ban hành ngày 5/1/2022), Chỉ thị số 45 là kim chỉ nam quan trọng cho hoạt động của các tổ chức hữu nghị trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ kỳ vọng Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm "Chủ động-Sáng tạo-Linh hoạt-Hiệu quả," đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ hội viên trẻ, chủ động tham gia các hoạt động do Liên hiệp, Trung ương Hội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Bà Kanikawa Wakana, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bày tỏ xúc động trước những hoạt động ý nghĩa của Hội, khẳng định vai trò cầu nối đặc biệt quan trọng của tổ chức trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân - nhân tố then chốt và là động lực lớn nhất trong quan hệ song phương.

Bà Kanikawa Wakana cho biết, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện nay ở giai đoạn hợp tác chặt chẽ chưa từng có.

Tháng 4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã thăm chính thức Việt Nam và có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao.

Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển, là đối tác quan trọng không thể thay thế.

Về kinh tế, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời là một trong những đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, công nghệ.

Trong suốt ba thập kỷ qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị sâu rộng ở các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ...

Hội đã duy trì các hoạt động truyền thống như giao lưu văn hóa dịp kỷ niệm các mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, trồng và chăm sóc hoa anh đào tại Hà Nội - biểu tượng của tình bạn Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài Tokyo - thủ đô Nhật Bản, Hội còn mở rộng hợp tác với nhiều địa phương khác như Fukuoka, Hiroshima, Osaka và Okinawa, tạo thành mạng lưới kết nối sâu rộng trong giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Chặng đường 30 năm là kết tinh từ công sức, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên và sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, cùng sự sẻ chia chí tình từ các đối tác Nhật Bản.

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh quan hệ Việt-Nhật được nâng lên tầm cao mới, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội xác định cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, để giữ vững vai trò là cầu nối nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao hiện đại, toàn diện.

Với tinh thần "Chủ động-Sáng tạo-Hiệu quả-Bền vững," Hội cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai./.

