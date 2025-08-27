Ảnh hưởng bão số 5: Thanh Hóa nhiều tuyến đường ngập sâu gây khó cho phương tiện

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to trong các ngày 25-26/8. Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho nước sông dâng cao, ảnh hưởng tới hệ thống đê điều, đường giao thông.

Ngày 27/8, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua 2 xã Hà Trung và Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập nặng, các phương tiện lưu thông khó khăn. Việc tuyến Quốc lộ 1A bị ngập cục bộ khiến giao thông bị ùn tắc.

Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng túc trực để phân luồng và điều tiết giao thông; đồng thời, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông đảm an toàn.

Nước sông Bưởi dâng cao cũng khiến tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua làng Trác, xã Tây Đô đi Cổ Tuế, xã Kim Tân bị ngập sâu trong nước khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn Quốc lộ 45 nói trên bị ngập dài khoảng 1.200m, mực nước đo được vào thời điểm cao nhất lên tới khoảng 70-80cm.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tây Đô đã nhanh chóng huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên phân công trực chốt 24/24 giờ tại các điểm đầu và cuối khu vực ngập cũng như đặt rào chắn, biển cảnh báo và kiên quyết nghiêm cấm người dân, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho tới khi nước rút.

Hiện, chính quyền địa phương các xã, phường có tuyến đường giao thông bị ngập đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có phương án khắc phục kịp thời, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), tính đến trưa 27/8, có 10 vị trí trên các tuyến Quốc lộ và 14 vị trí trên đường tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường. Ngoài ra, có 278 vị trí bị sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường. Đường giao thông nông thôn bị sạt lở tại 29 vị trí./.

