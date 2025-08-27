Thanh Hoá: Khẩn trương xử lý sự cố vỡ đoạn kênh tiêu thoát lũ ngay trong đêm

Đêm 26/8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài, nước sông không ngừng dâng cao khiến tuyến kênh tiêu thoát lũ tại xã Tống Sơn bị vỡ. Ngay trong đêm 26/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu, xử lý sự cố.

Theo đó, tại khu vực kênh T2 - thuộc hệ thống tiêu thoát lũ sông Mã, ở xã Tống Sơn đã bị vỡ một đoạn kênh dài khoảng 50m, khiến một lượng lớn nước lũ ồ ạt tràn vào cánh đồng. Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa phận xã Hà Tân cũ, gần khu vực bờ đê sông Hoạt.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục sự cố.

Hiện chưa có thiệt hại về người nhưng 1 phần diện tích hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân xã Tống Sơn đã bị ảnh hưởng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Tống Sơn đã tập trung tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Được biết, hiện nay, lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh, mực nước thượng lưu nhiều tuyến sông như: sông Chu, sông Mã, sông Yên từ báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3; hạ lưu sông Lèn trên báo động III; sông Bưởi, sông Cầu Chày trên báo động 1 và còn tiếp tục lên. Nước lũ tràn về khiến hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra rất nhiều sự cố trong 2 ngày 25-26/8.

Để đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Đồng thời yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên, không để sự cố phát triển thêm. Cũng như tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ của đê./.

