Nước sông Mã lên cao, Thanh Hóa sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều

Trưa 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Công điện số 30, phát lệnh Báo động II trên sông Mã tại Trạm Thuỷ văn Lý Nhân.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có sông Mã chảy qua gồm: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Chủ tịch các xã, phường cần tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn cũng như chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Mã của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 11 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân là +10,4m (dưới báo động II là 0,6m). Cảnh báo mực nước lũ hạ lưu sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân có khả năng lên mức báo động II (+11m) vào lúc 14-16 giờ chiều 26/8.

Cũng trong ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi các lệnh báo động II trên sông Lèn tại Trạm Thuỷ văn Lèn; sông Cầu Chày tại Trạm Thuỷ văn Xuân Vinh; sông Chu tại Trạm Thuỷ văn Xuân Khánh; sông Bưởi tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân yêu cầu các địa phương triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động cũng như tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Đồng thời chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông./.

