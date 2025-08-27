Ảnh hưởng bão số 5: Thanh Hoá khẩn trương khắc phục sự cố tại các tuyến đê

Sáng 27/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê trên địa bàn và sẵn sàng hộ đê trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có đê khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình cũng như xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ.

Trong đó, phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh, nhất là chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tăng cường tuần tra, canh gác đê và tham mưu kịp thời cho Ủy ban Nhân dân cấp xã có đê xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Sẵn sàng triển khai nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ các địa phương trong công tác hộ đê.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn sau bão, trên các tuyến sông Mã, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Lèn, sông Chu, sông Yên… lũ đang lên rất nhanh.

Mực nước lúc 1 giờ sáng ngày 27/8 trên sông Mã tại trạm thủy văn Cẩm Thủy là 21.30m (trên báo động 3 là 1.10m), tại trạm thủy văn Lý Nhân là 11.74m (dưới báo động 3 là 0.26m), tại trạm thủy văn Giàng là 6.52m (trên báo động 3 là 0.02m); Trên sông Chu tại trạm thủy văn Bái Thượng là 17.21m (trên báo động 2 là 0.71m), tại trạm thủy văn Xuân Khánh là 9.78 m (dưới báo động 2 là 0.62m); Trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn là 6.14m (trên báo động 3 là 0.14m); Trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là 12.25m (trên báo động 3 là 0.25m)…

Dự báo trong ngày 27/8, mực nước lũ các trạm hạ lưu sông Mã, sông Lèn, sông Cầu Chày, sông Bưởi tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh.

Mưa lũ đã khiến hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều sự cố, đặc biệt trên tuyến các đê tả, hữu Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang; đê tả sông Hoạt qua địa bàn xã Hà Long; vỡ bờ kênh T2 (thuộc hệ thống tiêu thoát lũ sông Mã) tại xã Tống Sơn.../.

