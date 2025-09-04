Bão số 5: Cơn bão dị thường gây thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - ông Nguyễn Trường Sơn, cho biết cơn bão thứ 5 và mưa lũ sau bão vừa qua, đã gây thiệt hại khoảng 2.900 tỷ đồng cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Thông tin cụ thể tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn ra ngày 4/9, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết bão số 5 là cơn bão dị thường, hình thành trên Biển Đông và mạnh lên rất nhanh, với vòng đời ngắn chỉ khoảng 3 ngày. Cường độ bão cực đại trước khi vào bờ đạt cấp 14, giật cấp 17 - tương đương bão Yagi (số 3, năm 2024) và mạnh hơn bão Doksuri (số 10, năm 2017). Hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng trên đất liền…

Về thiệt hại, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết theo báo cáo của các địa phương, cập nhật đến 3/9, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã khiến 8 người chết, 1 người mất tích, 77 người bị thương; 510 nhà sập đổ, 38.683 nhà tốc mái, hư hỏng; 13.014 nhà bị ngập; 443 điểm trường học bị tốc mái, hư hại.

Ngoài ra, có tới 104.369 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 17.295ha hoa màu; 5.958ha cây ăn quả và 11.729ha rừng bị gãy đổ; 154.457 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 8.028ha thủy sản bị ngập, tràn; 126 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại; 199.774 cây xanh các loại bị gãy đổ; 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng.

Về giao thông, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã khiến 12.420m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng 95.407m3 đất đá. Về thủy lợi, đê điều, tại Hà Nội xảy ra 3 sự cố đê điều; Thanh Hóa xảy ra 12 sự cố đê điều; 9.880m bờ sông, bờ bao bị sạt lở; 28.642m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi.

Bão số 5 và mưa lũ sau bão cũng đã gây ra 3 sự cố lưới điện 500KV; 4 sự cố lưới điện 220KV; 14 sự cố lưới điện 110KV; 4.772 cột điện gãy đổ.

“Thiệt hại vật chất do bão số 5 gây ra khoảng 2.900 tỷ đồng,” ông Sơn nói.

Sau hàng loạt thiệt hại, ảnh hưởng trên, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị hư hỏng.

Bộ Y tế cũng đã xuất cấp 1,2 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B cho Nghệ An, Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ 576.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 700 can đựng nước sạch. Các địa phương cũng đã vận hành các trạm bơm tiêu nước, chống úng cho diện tích nông nghiệp bị ngập, trong đó thời điểm lớn nhất (ngày 27/8) đã vận hành 716 trạm bơm/2.843 máy bơm tiêu nước...

Trước những tổn thất, thiệt hại nặng nề trên, ông Sơn nhấn mạnh trong thời gian tới, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp ngày 24/8 và ngày 25/8 vừa qua.

Cụ thể, các địa phương cần tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, không để người dân không có chỗ ở, thiếu lương lực; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khắc phục, sửa chữa công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập bị hư hại; triển khai biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để phục hồi sản xuất; gieo cấy lại hoặc chuyển đổi cây trồng diện tích bị thiệt hại.

Ngoài ra, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương theo dõi, cập nhật liên tục thông tin về diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp; duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư để xử lý các vấn đề phát sinh./.

