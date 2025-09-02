Dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trong tháng Chín

Thiên tai cực đoan và dị thường đã xuất hiện liên tục trong tháng Tám và dự báo trong tháng Chín, khả năng nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra.

Tháng Tám xuất hiện 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng Tám, trên Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới giữa tháng Tám ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cũng trong tháng Tám, tại các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa, trong đó có 4 đợt mưa lớn diện rộng vào các ngày 31/7-1/8, 5-7/8, 15-19/8, 24-27/8 và ngày 29-31/8.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng Tám, thiên tai đã xảy ra cực đoan, dị thường. Bão, hoàn lưu bão và mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung.

Tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trong tháng Chín

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tháng Chín, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ-Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tập trung trong khoảng nửa đầu tháng Chín.

Đề cập đến xu thế lượng mưa, Phó Trưởng Phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc cho rằng các khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, các khu vực còn lại tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong thời kỳ dự báo, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ - trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam," Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc lưu ý.

Tuyến đường ven biển qua Khu du lịch biển Diễn Thành (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) ngổn ngang cây đổ sau bão số 5. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cùng với đó, trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bà Trần Thị Chúc khuyến cáo bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Đặc biệt, cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng./.

Quảng Trị: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm trong mùa mưa bão Tình trạng biển xâm thực diễn ra chủ yếu trong vòng 3 năm gần đây; sạt lở đã ăn sâu vào đất liền hơn 150 m, kéo dài trên 1 km; nếu không có giải pháp căn cơ, những mùa mưa bão tới sẽ rất nguy hiểm.