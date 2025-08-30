Công điện của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó bão số 6 năm 2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 153/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6 năm 2025.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa) di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia chiều tối 30/8 bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Nhiều phương tiện tàu thuyền đã được đưa vào vị trí an toàn. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN phát)

Để chủ động ứng phó bão số 6 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú), đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

- Chỉ đạo vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để bị động bất ngờ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định; chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo an toàn hệ thống điện, có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Người dân ven biển chằng chống nhà cửa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

4. Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

5. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.

6. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình; sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải và các công trình hạ tầng điện, sẵn sàng các biện pháp để khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị để đảm bảo liên lạc thông suốt từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là thông tin liên lạc đến các thôn, bản, cụm dân cư có nguy cơ cao bị chia cắt do thiên tai.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của các cơ quan chức năng để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

9. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.