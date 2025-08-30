Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, Thanh Hóa đến Huế có mưa to

Sáng 30/8, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh-thành phố Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 19 giờ ngày 30/8, bão trên khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sức gió dưới cấp 6, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2,0-4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến thành phố Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

"Từ lúc này, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp," ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm./.

