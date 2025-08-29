Bão vào đất liền ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra công điện khẩn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành liên quan, đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Theo công điện, hồi 7 giờ sáng nay, 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm ngày 30/8.

Từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới hoặc bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão).

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành cùng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Dự báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 107,5-115,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Cùng với đó, các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển; chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực đồng bằng ở Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Các địa phương triển khai phương án chống ngập, đảm bảo giao thông tại khu vực đô thị, nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Cùng với đó, các địa phương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các tuyến đê đã bị sự cố; tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới hoặc bão; chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch lúa, hoa màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”

Đối với vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cấp xã thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở; sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, khu vực đã xảy ra sạt lở.

Các địa phương kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở…

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để kịp thời có phương án ứng phó./.

Diễn biến mới nhất về thời tiết tại Hà Nội trong ngày tổng duyệt và đại lễ 2/9 Trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 và đại lễ Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết ở Hà Nội, sáng có mưa, mưa rào, sau không mưa (xác suất mưa 60-70%), nhiệt độ 26-31 độ C.