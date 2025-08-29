Áp thấp nhiệt đới hướng về vùng biển từ Nghệ An đến Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ,Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đến 7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao -5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360km Đến 19 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến thành phố Huế với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.