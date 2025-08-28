Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 19 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến thành phố Huế với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

