Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Đến 19 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.



Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 9 Do tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5m.