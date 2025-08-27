Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Đến 10 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông với sức gió mạnh cấp cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định Trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới hướng về phía đất liền nước ta. hiện khả năng mạnh lên thành bão chưa cao, có khả năng áp thấp vào bờ suy yếu thành vùng áp thấp.

Đối với diễn biến thời tiết trên các khu vực biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ở trạm Huyền Trân (Thành phố Hồ Chí Minh) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Trường Sa (Khánh Hòa) có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm 27/8, từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: Ngày và đêm 28/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hà Nội báo động lũ khẩn cấp trên sông Bùi và sông Tích

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo, trong vòng 12- 24 giờ tới, lũ trên sông Bùi và sông Tích tiếp tục lên, có khả năng vượt mức báo động 3. Lũ cao có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp, bãi nổi ven sông với độ sâu 0,1-0,5m, có nơi sâu hơn; nguy cơ sạt lở bờ bãi, mất an toàn đê điều, ảnh hưởng giao thông, sản xuất và đời sống dân sinh.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động 3 trên sông Tích, báo động 2 trên sông Bùi, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải triển khai ngay phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam lên đến 5.000m hoạt động mạnh nên sáng 27/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều 27 đến đêm 28/8, thành phố có mưa rào và dông rải rác.

(Ảnh minh họa. Tạ Toàn/TTXVN)

Ngày 29/8, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Từ ngày 30/8 đến 1/9, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; đến ngày 2/9 lượng mưa giảm.

Trong khi đó, mực nước các sông đang ở mức cao. Lúc 0h ngày 27/8, sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 6,88m (dưới báo động 3 là 0,12m), sông Tích tại Vĩnh Phúc đạt 8,01m (trên báo động 3 là 0,01m).

Rạng sáng cùng ngày, sông Đáy tại Ba Thá ở mức 5,56m, vượt báo động 1 (5,50m); sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,02m, vượt báo động 1 (4,00m). Nguy cơ ngập lụt vùng trũng, sạt lở bờ sông tại Hà Nội.

Dự báo, hôm nay (27/8), Bắc Bộ còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều, mưa lớn giảm dần. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Hà Nội còn mưa to nhiều nơi, từ chiều mưa sẽ giảm dần./.