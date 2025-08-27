Nhiều khu vực mưa dông về đêm và sáng, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27 và ngày 28/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3,5m ở khu vực Nam Biển Đông và 2-4m ở khu vực Bắc Biển Đông.

Ngoài ra, đêm 27 và ngày 28/8 vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, đêm 28 và ngày 29/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0–3,5m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m; biển động mạnh.



Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Rủi ro thiên tai cấp 2 do gió mạnh trên biển. Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Trong khoảng 6 giờ tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Quảng Ngãi tại các khu vực: Ba Vì, Ba Xa; Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy; tại Gia Lai là các địa bàn: Ân Hảo, An Hòa, Bình Hiệp, Hòa Hội, Hội Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Thịnh.

Chiều tối và đêm 27/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Cùng đó, chiều tối và tối 27/8, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn hơn 80mm/3h.

Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27 và ngày 28/8, các khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, cao nhất từ 29-31°C, có nơi trên 31°C.

-Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25°C, có nơi dưới 21°C; cao nhất từ 28-31°C.

-Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất từ 29-32°C.

-Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào đêm và sáng.

-Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

-Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, cao nhất từ 31-34°C.

-Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

-Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22°C, cao nhất từ 25-28°C, có nơi trên 28°C.

-Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

-Gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực Nam Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C.

-Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

-Gió Tây Nam cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, cao nhất từ 31-33°C.

-Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

-Gió Tây Nam cấp 2-3./.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần Từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, nhưng từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.