Áp thấp nhiệt đới đổi hướng hướng về khu vực biển đặc khu Hoàng Sa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đến 7 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An-Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động./.

