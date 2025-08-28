Thời tiết ngày 28/8: Nhiều khu vực có mưa rào và dông, đề phòng có lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Bắc, 117,4 độ Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới là cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h. Ở trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Trường Sa có gió giật mạnh cấp 7.

Đêm qua và sáng sớm nay (28/8), khu vực Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/8 đến 03h ngày 28/8 có nơi trên 90 mm, như Trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) 114.4 mm; Trạm Việt Trung (Quảng Trị) 96,4 mm; Trạm Diên Bình (Quảng Ngãi) 94,6 mm.

Dự báo, chiều tối và tối 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác (10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to, có nơi trên 80 mm); nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 80 mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Thời tiết trên biển ngày và đêm 28/8, từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió nhiều hướng cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 29/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5 m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 28/8, thời tiết trên cả nước tiếp tục có diễn biến phức tạp. Nhiều khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

- Ban ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh khu vực Nam Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C./.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 Đến 19 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.