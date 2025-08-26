Xuất hiện vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Hồi 13 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và gây mưa trên khu vực các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương. Mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và di chuyển về phía Bắc và Tây Bắc.

Từ 16 giờ 30-19 giờ 30 ngày 26/8, các ổ mây dông này sẽ mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và dông trên khu vực các phường trên, lan sang các phường lân cận như phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Dương Nội, Thanh Liệt, Thanh Xuân, Yên Hòa, Cầu Giấy, Từ Liêm... của thành phố Hà Nội. Vùng mưa dông còn có khả năng mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội, trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

Mưa lũ sau bão số 5 đe dọa an toàn hệ thống đê điều Các tỉnh tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.