Thời tiết đêm 29 và ngày 30/8: Cảnh báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp ở 16,6 độ Vĩ Bắc-111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hoàng Sa, cách Bắc Quảng Trị khoảng 590km về Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 450km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo, vào 4 giờ ngày 30/8, vị trí của áp thấp vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc-109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng, cách Bắc Quảng Trị khoảng 330km về Đông Bắc.

Cường độ mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là 15,0-20,0 độ Bắc; 107,5-113,5 độ Đông. Rủi ro cấp 3 tại Tây Bắc Biển Đông, Quảng Trị-Đà Nẵng.

Đến 16 giờ ngày 30/8, dự kiến vị trí áp thấp ở 17,7 độ Bắc-106,8 độ Đông, trên vùng ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm 16,0-20,0 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Đông. Rủi ro cấp 3 tại các khu vực Thanh Hóa-Huế, gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ.

Từ 4 giờ ngày 31/8, vị trí áp thấp vào khoảng 17,8 độ Bắc-103,4 độ Đông, trên đất liền Trung Lào-Thái Lan.

Cường độ giảm dưới cấp 6, suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm 16-20 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109 độ Đông. Rủi ro: cấp 3 (Thanh Hóa-Huế, gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Dự báo tác động trên biển: Tây Bắc Biển Đông (Hoàng Sa): gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển Thanh Hóa-Đà Nẵng (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió mạnh dần cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng 2-4m, gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh. Nước dâng ven biển Nghệ An-Huế cao 0,2-0,4m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè, công trình ven bờ.

Trên đất liền, từ sáng 30/8, ven biển Nghệ An-Quảng Trị có gió cấp 6, giật cấp 8. Riêng Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện dông, lốc xoáy trước khi áp thấp/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Mưa lớn từ đêm 29-31/8 tại Thanh Hóa-Huế với tình trạng mưa to đến rất to, từ 200-350mm, cục bộ hơn 600mm.

Ngày 30-31/8, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa vừa-to, cục bộ rất to, 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Phú Thọ, cụ thể là các khu vực: Cao Phong; Bao La, Cao Sơn, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 29 và ngày 30/8, thời tiết trên phạm vi cả nước có diễn biến phức tạp, nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa, mưa to, cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trong đêm 29 và ngày 30/8

Khu vực Hà Nội

- Có lúc có mưa rào và dông. Từ chiều mai, trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực trung du và đồng bằng, từ chiều mai trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa mai, ven biển các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to. Riêng Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão Các địa phương khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.