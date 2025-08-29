Áp thấp nhiệt đới cách thành phố Huế khoảng 430km về phía Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 560km về phía Đông Đông Nam; cách thành phố Huế khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đến 7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng; cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và mạnh lên thành bão.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 30/8, bão trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa-thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực miền Trung Thái Lan với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa-thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An-thành phố Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Từ sáng 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An-Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

"Từ lúc này, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp," ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa-thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm./.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão Các địa phương khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.