Điều chỉnh lịch bay tại Đồng Hới, Huế do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tối 29/8, Hãng hàng không Vietnam Airlines thông tin dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các Sân bay Đồng Hới, Phú Bài (Huế) trong ngày 30/8 như sau.

Tại Sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), các chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới; VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới sẽ được khai thác sớm trước 10h00 ngày 30/8.

Tại Sân bay Phú Bài (Huế), các chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội và Huế; VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12h00 ngày 30/8.

Tại các Sân bay Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của áp thấp nhiệt đới để có phương án điều chỉnh khai thác phù hợp nếu có ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Hãng và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, hành khách cần lưu ý thông tin ảnh hưởng đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời gian./.

Áp thấp nhiệt đới hướng về vùng biển từ Nghệ An đến Huế Đến 7 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h; khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Nghệ An đến thành phố Huế.