Sơn La: Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường Tường Hạ đi Kim Bon

Ngày 9/9, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường từ ngã ba bản Pa, xã Tường Hạ đi xã Kim Bon.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tường Hạ, vết nứt tại khu vực bản Pa đã xuất hiện từ năm 2024.

Đến ngày 2/9, do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, điểm nứt ngày càng lớn, gây sạt trượt nghiêm trọng, diện tích khoảng 3,5ha.

Đoạn đường dài 85m bị đứt gãy hoàn toàn, đất đá sạt xuống ta luy âm với khối lượng ước khoảng 191.250m3, khiến tuyến Tường Hạ-Kim Bon ách tắc. Sạt lở cũng đe dọa trực tiếp 10 hộ dân, với 37 nhân khẩu của bản Pa.

Ngay khi xảy ra sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã Tường Hạ đã tổ chức sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn; phối hợp xã Kim Bon mở đường tạm để người dân xe máy lưu thông, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vận chuyển nông sản.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng ứng trực 24/24 tại điểm sạt lở, theo dõi diễn biến và kiên quyết ngăn người, phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Các sở, ngành phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương đánh giá thực địa, đề xuất phương án xử lý bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường và đời sống nhân dân.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh, nên dự báo từ chiều tối 9/9, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 150mm.

Từ sáng 11/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần, ở tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 60mm.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La dự báo mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các chương trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại cùng trũng, thấp…/.

