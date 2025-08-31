Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 8 giờ 40 phút đến 1 giờ 40 phút ngày 31/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Thanh Hoá từ 20- 60mm, có nơi trên 100mm; Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Kim Bôi; Cao Dương, Cao Phong, Hợp Kim, Long Cốc, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Thống Nhất, Tân Lạc, Thung Nai, Tiền Phong, Xuân Đài; An Nghĩa, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đào Xá, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Lạc Lương, Lai Đồng, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Vĩnh Phúc, Xuân Hòa, Quy Đức, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thu Cúc, Thượng Cốc, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Võ Miếu (tỉnh Phú Thọ);

Tà Xi Láng; Chấn Thịnh, Phình Hồ, Sơn Lương, Thượng Bằng La, Tú Lệ, Văn Chấn; Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Liên Sơn, Nậm Có, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Tả Van, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Văn Bàn, Võ Lao (tỉnh Lào Cai);

Giao An, Nguyệt Ấn; Cẩm Vân, Đồng Lương, Kiên Thọ, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh, Thanh Phong, Thanh Quân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Thắng; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Hà Long, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Na Mèo, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Sao Vàng, Sơn Điện, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trung Hạ, Vân Du, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ (tỉnh Thanh Hoá);

Con Cuông, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Môn Sơn, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân Kỳ; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Châu Khê, Giai Xuân, Mậu Thạch, Mường Chọng, Mường Lống, Mường Quàng, Na Ngoi, Nga My, Nhân Hòa, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bích Hào, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đại Đồng, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tri Lễ, Vạn An, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na (tỉnh Nghệ An);

Sơn Kim 2; Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hương Khê, Kim Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Mai Hoa, Nghi Xuân, Hải Ninh, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 30/08 đến 7 giờ ngày 31/8,, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đã có vừa vừa, mưa to đến rất to như: Tà Si Láng (Lào Cai) 187,6mm; Kim Tiến (Phú Thọ) 126,6mm; Xuân Khánh (Thanh Hoá) 211,2mm; Môn Sơn (Nghệ An) 218,6mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 172mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Nghệ An: Sạt lở, sập mố cầu bắc qua sông Lam, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng Mưa lớn kéo dài khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam bị sạt lở, sập mố cầu, chia cắt đường huyết mạch nối nhiều bản ở xã Tam Quang, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân.