Động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Ngày 31/10, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra, thăm, động viên các hộ dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt tại thành phố Huế.

Tại phường Phú Xuân, một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề, Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân; đồng thời lắng nghe tâm tư của bà con, chia sẻ sâu sắc với những mất mát do thiên tai gây ra.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận nỗ lực của chính quyền và lực lượng vũ trang trong công tác cứu trợ, giúp nhân dân từng bước ổn định đời sống.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các tổ chức đoàn thể, đơn vị, người dân cùng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục hậu quả để nhanh chóng tái thiết cuộc sống và khôi phục nhịp sinh hoạt bình yên của vùng đất Cố đô.

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) lũ ngập sâu làm hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học, ảnh hưởng công tác dạy-học của thầy và trò, gây ô nhiễm môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia dọn dẹp vệ sinh, phục hồi cơ sở vật chất.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục, thăm hỏi đời sống giáo viên và trao quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ.Đồng chí yêu cầu các đơn vị quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, rà soát thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ các cơ sở giáo dục, y tế và công trình công cộng để nhanh chóng đưa hoạt động trở lại bình thường. Thượng tướng nhấn mạnh, toàn lực lượng cần giữ vững tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Để hỗ trợ người dân miền Trung, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo hai Quân khu 4, 5 duy trì 163.795 cán bộ, chiến sỹ, 3.415 phương tiện các loại ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến ngày 28/10, Bộ Quốc phòng huy động 15.108 lượt cán bộ, chiến sỹ, 273 lượt phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đã có 6.594 hộ/20.443 nhân khẩu được di dời ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Quân khu 4 cũng kịp thời hỗ trợ 16 tấn lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập lụt, chia cắt tại các địa bàn trọng điểm.

Hiện, nước lũ tại thành phố Huế đã rút, để lại lượng lớn bùn đất, rác thải và gây hư hại nhiều công trình.

Chính quyền và nhân dân thành phố đang triển khai phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó,” huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và người dân khẩn trương thu gom rác, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh.

Các lực lượng được phân công tập trung vệ sinh tại trường học, trạm y tế, bệnh viện, công viên và các tuyến đường chính nhằm sớm trả lại diện mạo sạch đẹp, an toàn cho thành phố Huế./.

Tổng Bí thư gửi Thư thăm hỏi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ứng phó thiên tai Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.