Thủ tướng: Bảo đảm đưa các ngôi trường nội trú mới ở biên giới khai thác hiệu quả

Sáng 9/11, tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công đồng loạt xây dựng 72 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khởi công được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tại 15 tỉnh: Thanh Hóa, Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương.

Dự sự kiện tại các điểm cầu có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền. Trong số này, có khoảng 22 trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng chính sách nội trú của Nhà nước; khoảng 160 trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng chính sách bán trú của Nhà nước.

Tại Lễ khởi công, các đại biểu được xem các phóng sự, những chia sẻ về khó khăn và nỗ lực của thầy, trò các trường học vùng biên trong hành trình “gieo con chữ, ươm mầm tri thức”; ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương xây dựng trường nội trú.

Đặc biệt là sự nỗ lực, chung tay trong việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới và nỗi mong chờ của các thầy, cô giáo, học sinh về ngôi trường mới.

Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW.

Cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, ngay trong năm 2025 khởi công xây dựng 100 trường.

Báo cáo tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, phối hợp, hướng dẫn 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn, xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện khác để đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Đến nay, có 28 trường đã khởi công và đang thi công xây dựng, cùng với 72 trường được khởi công ngày hôm nay, trong năm 2025 cả nước có 100 trường được khởi công xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công tại điểm Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Chúng ta phải phát triển toàn diện “Đức-Trí-Thể-Mỹ” cho con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nêu rõ nội dung Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ cho biết Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương biên giới khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện.

Trong số đó, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát sửa đổi bổ sung các quy định liên quan bảo đảm các học sinh ở các xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú đầy đủ.

Xây dựng phương án bố trí giáo viên, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc, duy trì hoạt động của các nhà trường, chế độ phụ cấp cho giáo viên, có phương án để các trường học trên toàn quốc kết nghĩa với các trường ở xã biên giới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc từ sang năm, áp dụng học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, do đó phải có đủ trang thiết bị để học tập tiếng Anh, tin học và các kiến thức xã hội khác như âm nhạc, thể dục thể thao. Do đó, học sinh phải được thụ hưởng đầy đủ các chức năng này trong trường nội trú liên cấp.

Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì thiết kế mẫu để các địa phương căn cứ tham khảo phù hợp địa phương phù hợp văn hóa, địa hình vùng miền, điều kiện, diện tích đất và khả năng của địa phương nhưng phải đầy đủ các chức năng.

Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách Trung ương là chính, kết hợp với ngân sách địa phương, ngân sách ngoài Nhà nước, ngân sách từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn hợp pháp khác.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới rà soát điều chỉnh quy hoạch, chịu trách nhiệm bố trí quỹ đất xây dựng trường học, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật như điện, nước sạch, viễn thông, hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn môi trường sống, hệ sinh thái hoạt động đầy đủ cho học sinh; huy động lực lượng vũ trang, thanh niên trên địa bàn triển khai chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường, giám sát chặt chẽ quá trình này, không để xảy ra tiêu cực; có phương án khai thác hiệu quả sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Yên Khương và học sinh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự Lễ khởi công chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương, đơn vị thi công, thầy cô giáo, học sinh và người dân vùng biên cương đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, đóng góp, hỗ trợ thực hiện Chương trình.

Để bảo đảm đưa các ngôi trường mới vào hoạt động phục vụ năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên xuống công trường, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát có điều kiện làm việc tốt, thi công xây dựng trường với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, xem đây như một chiến dịch thần tốc, táo bạo như Vua Quang Trung ngày xưa, vừa hoàn thành đúng thời hạn, đúng quy định, đúng chất lượng.

Từng ngôi trường mới sẽ “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng” cho các cháu học sinh, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm của đồng bào.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thi công thực hiện 5 bảo đảm: chất lượng, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu; kỹ thuật mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ, đóng góp xây dựng, cải tạo các trường ở các xã biên giới, với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công, ai có của góp của, tiện ở đâu góp ở đấy”, tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

Bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Thủ tướng nhấn mạnh các thầy cô chính là những người chiến sỹ thầm lặng, mang tri thức đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng.

Chính nhờ tình yêu nghề, yêu trò và lòng kiên định ấy mà bao thế hệ học sinh vùng biên đã được chắp cánh ước mơ, vươn lên thay đổi cuộc đời và góp phần kiến thiết đất nước. Những ngôi trường chúng ta xây hôm nay sẽ thay lời tri ân ý nghĩa nhất dành cho các thầy cô - những người đã bền bỉ “cắm bản, gieo chữ, giữ nước” bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.

Thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh thân yêu vùng biên giới, nuôi dưỡng ước mơ, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với tinh thần “đã nói là làm”, “đã cam kết là phải thực hiện”, “đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, cân đong đo đếm, lượng hóa được” và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, Chương trình xây dựng các trường nội trú phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chương trình sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra - để mọi trẻ em vùng biên cương đều được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng chúc toàn thể ngành Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục tâm huyết, đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp “trăm năm trồng người”.

Thủ tướng chúc các học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát vọng để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đóng góp xây dựng cộng đồng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao những chiếc áo ấm nhằm động viên, khuyến khích học sinh trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, tiếp tục chăm ngoan, học giỏi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam trao tặng tỉnh Thanh Hóa 1 công trình trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã biên giới./.

