Đổi mới giáo dục: Học sinh phổ thông học tín chỉ, đào tạo gắn với chuyển đổi số

Đổi mới chương trình, đa dạng hóa phương thức đào tạo gắn với ứng dụng công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Với vai trò dẫn dắt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong triển khai nhiều chương trình, phương thức mới, tạo đột phá trong công tác đào tạo.

Giúp học sinh phổ thông tiếp cận sớm giáo dục đại học

Tháng 7/2024, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thử nghiệm chương trình dạy một số tín chỉ ở bậc đại học với khoảng 600 học sinh ở cả ba khối lớp đăng ký, chiếm 1/3 số học sinh của trường.

Chương trình nằm trong đề án MOOC (khóa học trực tuyến) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bốn môn học mà học sinh được đăng ký học trước tín chỉ là Đại số tuyến tính, Hóa đại cương, Kiến trúc máy tính và Vật lý 1.

Bài giảng được đưa lên hệ thống MOOC của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh có thể tham gia học bất cứ lúc nào. Các em cũng được học một số buổi trực tiếp với giảng viên và cuối kỳ sẽ dự thi trực tiếp.

Dự kiến, các tín chỉ ở những môn mà học sinh đã học và thi đạt sẽ được công nhận khi trúng tuyển vào các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Huỳnh Khả Tú, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đào tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trình bày dự thảo các quy định thí điểm trong đào tạo tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. (Nguồn: vnuhcm)

Thạc sỹ Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu cho biết, trong đợt thi năm vừa qua, có khoảng 60 học sinh dự thi và đạt yêu cầu trên tổng số 600 em đăng ký học, chiếm tỷ lệ khoảng 10%.

Đây là tỷ lệ tương đối cao trong bối cảnh chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, học sinh tham gia không chỉ đến từ khối 12 mà còn có cả khối 10 và 11. Vì vậy, những em chưa tham dự kỳ thi lần này vẫn có thể đăng ký ở các đợt tiếp theo.

Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh vì đã giúp các em được tiếp cận, trải nghiệm với giáo dục đại học từ sớm, rút ngắn thời gian học đại học.

Năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tiếp tục triển khai chương trình này theo kế hoạch chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, nhà trường sẽ triển khai đăng ký dự thi cho học sinh vào đầu năm học mới.

Bên cạnh công nhận tín chỉ trong các cơ sở đào tạo trong hệ thống, Đề án MOOC của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhằm phát huy thế mạnh của các cơ sở đào tạo trong hệ thống trong việc đào tạo liên ngành, đào tạo từ xa, đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn.

Theo đó, từ năm 2023, Đại học này bắt đầu triển khai xây dựng các môn học theo hình thức MOOC (Massive Open Online Course) và Blended Learning. Các khóa học này không chỉ mở rộng cơ hội học tập mà còn hỗ trợ sinh viên học tập theo nhu cầu cá nhân, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đến nay, hệ thống đã triển khai 21 môn học MOOC, 71 môn học theo hình thức Blended Learning; ban hành được quy chế đào tạo, công nhận được 4 môn học.

Đào tạo liên ngành, liên trường

Chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành là một trong những xu thế tất yếu của giáo dục đại học tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Trong xu thế đó, năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tổ chức đào tạo ngành liên ngành, liên trường đầu tiên, đó là Kinh doanh thương mại Hàn Quốc. Chương trình do hai đơn vị, gồm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp Trường Đại học Kinh tế-Luật triển khai.

Đây là chương trình đào tạo cử nhân, được xây dựng với định hướng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực kinh tế-xã hội và các lĩnh vực chuyên ngành về kinh doanh thương mại liên ngành với đất nước học, cụ thể là Hàn Quốc.

Sinh viên được đào tạo 2 khối kiến thức chuyên ngành về Hàn Quốc học và Kinh doanh thương mại với nhiều môn học như: Kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tiếng Hàn; Tiếng Hàn trong kinh doanh thương mại; Quản trị nguồn nhân lực Mô hình kinh doanh số... Khóa đầu tiên đã tuyển được 58 sinh viên.

Trên cơ sở thí điểm, năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thêm 3 ngành đào tạo liên trường nhằm phát huy tối đa nguồn lực và sức mạnh hệ thống trong hoạt động đào tạo. Trong đó, ngành Kinh tế đất đai do Trường Đại học Khoa học tự nhiên chủ trì, phối hợp Trường Đại học Kinh tế-Luật tổ chức đào tạo.

Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ năm 2025, với chỉ tiêu 90 sinh viên. Đây cũng là chương trình đầu tiên được triển khai trong cả nước, tích hợp kiến thức chuyên sâu về quản lý đất đai, bất động sản, kinh tế và chính sách công, cùng với các học phần được thiết kế riêng biệt, mang tính liên ngành cao giữa khối ngành khoa học tự nhiên và kinh tế.

Ngành học phù hợp với xu thế chuyển đổi số, phát triển bền vững và nhu cầu ngày càng cao về quản lý tài nguyên đất hiệu quả tại Việt Nam.

Giảng viên Khoa công nghệ điện tử Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngành Công nghệ nông nghiệp số do Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Công nghệ thông tin phối hợp đào tạo, trang bị kiến thức về quản lý dữ liệu, điều khiển thiết bị tự động và kỹ thuật số ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sinh viên vừa có nền tảng về kỹ thuật canh tác hiện đại kết hợp ứng dụng công nghệ số tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp vừa có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng, có năng lực khởi nghiệp.

Nhân lực qua đào tạo được kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đạt năng suất cao, giá trị gia tăng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước lẫn quốc tế; góp phần nâng tầm năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngành Kinh doanh nông nghiệp số do Trường Đại học An Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế-Luật đào tạo. Chương trình tập trung vào kiến thức về quản trị, thương mại hóa và kinh doanh nông sản trên nền tảng công nghệ số, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Đây là bước đi phù hợp với Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp.

Không dừng lại ở 4 ngành đào tạo trên, Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu có 20 chương trình đào tạo mới do hai đơn vị thành viên cùng cấp bằng, ưu tiên khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế-Luật và Sư phạm./.

Ba đại học hàng đầu Việt Nam “bắt tay” đào tạo liên thông, cùng cấp văn bằng Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.