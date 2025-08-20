Các địa phương của Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác giáo dục STEM

Sáng 20/8 tại tỉnh Champasak, Nam Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo thúc đẩy giáo dục STEM với chủ đề robotics nhằm tăng cường kết nối giữa ngành giáo dục Việt Nam và Nam Lào, đồng thời lan tỏa tinh thần hợp tác, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan 4 tỉnh Nam Lào; đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; đại diện doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại Champasak và một số trường học trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cho biết hợp tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh Nam Lào và Việt Nam nói riêng, cũng như giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung; đồng thời cho biết vừa qua Chính phủ Lào đã công bố định hướng tập trung giáo dục các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) nhằm trang bị cho thế hệ tương lai các kỹ năng cần thiết phục vụ phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh hội thảo lần này sẽ giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan về vai trò của giáo dục STEM, mở ra các cơ hội hợp tác giữa ngành giáo dục của tỉnh Cao Bằng và ngành giáo dục của các tỉnh Nam Lào, trước hết là trong lĩnh vực giáo dục STEM, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết trong những năm qua, giáo dục STEM robotics ở Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả nổi bật; Cao Bằng là tỉnh đầu tiên tổ chức giải STEM robotics cho giáo viên và học sinh THPT, phổ cập giáo dục STEM cho toàn bộ giáo viên cốt cán, được chọn tổ chức Robot VEX quốc gia 2025 khu vực Việt Bắc; các đội tuyển liên tục tham gia thi quốc tế và đoạt nhiều giải cao.

Do vậy, giáo dục STEM và ứng dụng thực tiễn như robotics, được xem là một hướng đi hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy niềm đam mê khám phá, sáng tạo của học sinh, đồng thời góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và năng lực làm việc nhóm - những năng lực thiết yếu của công dân toàn cầu.

Bà Nguyễn Ngọc Thư bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Champasak, cũng như các tỉnh Nam Lào, trong lĩnh vực giáo dục STEM và STEM robotics; tổ chức các khóa tập huấn chung cho giáo viên và học sinh, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo; phát triển các hoạt động giao lưu, thi đấu robotics để học sinh hai bên có cơ hội trải nghiệm, nâng cao kỹ năng; đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác lâu dài, tạo điều kiện để các trường học tiếp cận thiết bị, công nghệ và tài liệu STEM hiện đại.

Các đại biểu trải nghiệm và thưởng thức màn trình diễn robot. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak, ông Alounxay Sounnalath đánh giá cao sáng kiến của TLSQ Pakse; cho biết hội thảo giúp nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời đề nghị Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Cao Bằng, tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Nam Lào nói chung và tỉnh Champasak nói riêng thúc đẩy giáo dục STEM. Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak cũng nhất trí với đề xuất tổ chức cuộc thi Robotics tại Champasak nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và giáo viên đã trao đổi về vai trò của giáo dục STEM và chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy giáo dục STEM.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu còn được thưởng thức màn trình diễn robot do học sinh các trường Việt Nam và Lào thể hiện.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức và các nhà hảo tâm đã trao tặng robot cho một số trường tại Champasak, giúp học sinh Lào tiếp cận công nghệ hiện đại./.

