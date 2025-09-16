Huế: 'Khung giờ yên tĩnh' nhận được sự đồng thuận cao của người dân

Thành phố Huế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu tiếng ồn, vốn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và văn minh đô thị.

Hai bên đường Đồng Khởi, Tổ dân phố 12, phường Thủy Xuân có nhiều nhà hàng và cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động. Trước đây, một số nhà hàng, cơ sở thường mở nhạc hoặc tổ chức cho khách hát karaoke ngoài trời với mức âm thanh lớn, kéo dài đến đêm khuya, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Thực hiện chủ trương của thành phố Huế về siết quản lý tiếng ồn từ đầu tháng 7/2025, tổ dân phố 12, phường Thủy Xuân đã thường xuyên vận động, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 12, phường Thủy Xuân Nguyễn Thanh Sơn cho biết qua vận động tuyên truyền, chủ các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hộ dân đã chấp hành tốt việc mở âm thanh ở mức và khung giờ cho phép.

Việc siết chặt quản lý tiếng ồn nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Ông Lê Phương, 45 tuổi, ở phường Thủy Xuân, chia sẻ tình trạng hát karaoke với mức âm thanh lớn và không có cách âm ở các hộ dân, nhà hàng hiện đã giảm rất nhiều.

Vào khung giờ buổi trưa, tối và sau 22 giờ, học sinh học tập, người dân cần nghỉ ngơi nên việc hạn chế tiếng ồn là rất cần thiết.

Để hạn chế tiếng ồn, đầu tháng 7/2025, thành phố Huế đã yêu cầu các xã, phường triển khai “khung giờ yên tĩnh” trong khu dân cư nhằm tạo lập không gian sống văn minh.

Thực hiện chủ trương này, chính quyền các cấp đã tiến hành rà soát các điểm thường xuyên tụ tập đông người, nhất là tình trạng mở nhạc lớn, tổ chức ăn nhậu gây ồn ào vào buổi tối và đêm khuya.

Các địa phương cũng xây dựng quy định cụ thể về “khung giờ yên tĩnh," vận động người dân ký cam kết không gây tiếng ồn sau khung giờ này.

Ngày 12/9/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ra quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự.

Ngoài tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và quy định khác, các cơ sở này còn cần thực hiện giảm tiếng ồn. Cụ thể, đối với biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) sau 22 giờ đến 24 giờ hằng ngày, phải điều chỉnh âm thanh ở mức độ đảm bảo, không gây tiếng động lớn làm ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng.

Các cơ sở hoạt động kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự, được phép hoạt động kinh doanh từ 8 giờ đến 24 giờ cùng ngày, phải lắp đặt cửa để giảm thiểu tiếng ồn ra bên ngoài. Quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên, được hoạt động sau 24 giờ nhưng không quá 2 giờ sáng hôm sau.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành đo tiếng ồn, độ rung phục vụ công tác kiểm tra tại các địa điểm khu dân cư bị ảnh hưởng ô nhiễm tiếng ồn, độ rung do cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định xử lý vi phạm hành chính về tiếng ồn, độ rung; quan trắc đo độ ồn, độ rung khi có đề nghị của đoàn kiểm tra liên ngành hoặc các cơ quan có liên quan trong quá trình kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub và các loại hình tương tự./.

Những biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong cuộc sống hằng ngày Ngày 25/4 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế phòng chống tiếng ồn nhằm nâng cao nhận thức người dân trên thế giới về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn gây nguy hại đến sức khỏe con người.