Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng

Sáng 29/9, tại Nhà hát Dalat Opera House (phường Xuân Hương, Đà Lạt), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030).

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo địa phương, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức; phát triển rộng khắp từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố, lan tỏa tới các cấp, ngành và thành phần kinh tế.

Kết quả 5 năm qua, toàn tỉnh có 887 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 29 cá nhân nhận khen thưởng thành tích kháng chiến; gần 33.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua chuyên đề đạt kết quả nổi bật như: phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới” với 80 xã đạt chuẩn (77,7%), 9 xã nông thôn mới nâng cao (8,7%) và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu (2,9%); phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” với 5.691 căn nhà được xây dựng, sửa chữa; đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” gắn với các dự án trọng điểm như cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước), đoạn Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thống nhất cao với các giải pháp mà Đại hội đề ra, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua; đồng thời tin tưởng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng, thể hiện mạnh mẽ khát vọng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới để địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần trở thành động lực để đội ngũ vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc, cuộc sống, tiếp tục gắn bó với tổ chức, cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động cho 8 tập thể, cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2020-2025.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng khen thưởng 15 tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.”

Phong trào gồm 9 nội dung trọng tâm, thể hiện quyết tâm trong 5 năm tới xây dựng, phát triển toàn diện để đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ cùng dân tộc./.

